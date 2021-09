V četrtfinale napredovala še Bravo in Koper

Bravo je vse dvome o zmagi v novogoriškem športnem parku razrešil v prvi polovici tekme, ko sta v 32. in 33. minuti zadela Hrvat Loren Maruzin in Sandi Ogrinec . Na današnji drugi tekmi v Kidričevem je Aluminij povedel z golom Harisa Kadrića v osmi minuti, zmago trenutno vodilni ekipi v Prvi ligi Telekom Slovenije z Obale – ob tekmi manj ima kar šest točk več od Brava, Olimpije in Maribora – pa sta v nadaljevanju tekme prinesla Jamajčan Kaheem Parris in Matej Palčič z goloma v 30. in 39. minuti.

Celjska zasedba je že v sredo v gosteh premagala CB24 Tabor Sežano z 2:0, potem ko sta gola dosegla Ester Sokler v 44. in Tjaš Begić v 90. minuti. Kalcer Radomlje je v Domžalah na kolena spravil Krko in slavil zmago z 2:1. Za gostitelje sta zadela Oliver Kregar v 21. in Marko Božić v 74. minuti, za goste iz Novega mesta pa je edini gol dosegel Hrvat Ivan Pranjić v 33. minuti.

V tej sezoni poteka pokalno tekmovanje zaradi težav z novim koronavirusom v nekoliko prilagojenem formatu. Večina medobčinskih tekmovanj namreč ni bila dokončana.

Tako se bo v sezoni 2021/22 za lovoriko merilo 12 klubov, deset prvoligaških in najboljša kluba iz 2. SNL v prejšnji sezoni. Osem jih igra v 1. krogu, v četrtfinalu pa se bodo štirim zmagovalcem prvega kroga pridružili še Domžale, Maribor, Mura in Olimpija, ki so se v prejšnji sezoni prebili v evropska tekmovanja.