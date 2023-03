V četrtfinalu pokala kar polovica drugoligašev

Z zmago druoligaša Kety Emmi Bistrice nad Bravom (1:0) so se zaključili boji osmine finala slovenskega nogometnega pokala. Zanimivo, da se so med osem najboljših uvrstilo kar štirje predstavniki druge lige. Poleg Bistrice so napredovali še Primorje, Rogaška in Aluminij.

Ajdovci so na domačem terenu po pričakovanjih ugnali Zavrč (6:1), potem ko se je že v 35. minuti pod hat-trick podpisal Toni Lun Bončina. Dva zadetka je za sinove burje prispeval še Tarik Čandić. Rogaška je na gostovanju v Sežani pripravila presenečenje in z minimalno zmago izločila Tabor. Edini gol je 16 minut pred koncem rednega dela dosegel Matic Marcius. Aluminij je v drugoligaškem derbiju s 4:2 izločil Fužinar, Kety Emmi Bistrica pa je bila po zlagu Jaše Martinčiča v četrtek boljša od Brava. icon-expand Mariborčani so v Velenju slavili s 4:0. FOTO: NK Maribor Od prvoligašev so bili v osmini finala uspešni Celjani, Koprčani, Mariborčani in nogometaši Olimpije. Koper je bil z 2:0 na svoji Bonifiki boljši od Domžal. Olimpija, vodilno moštvo prve lige, je na gostovanju s 3:1 ugnala Nafto. Pod izjemen zadetek se je že v tretji minuti podpisal Mustafa Nukić. Mariborčani so bili na gostovanju v Velenju brez težav boljši od rudarja (0:4), Celje pa je doma po pričakovanjih ugnalo Videm.