V derbiju, polnem incidentov, zmaga Partizana nad večno tekmico

Nogometaši Partizana so finalisti srbskega nogometnega pokala, potem ko so na jubilejnem 200. večnem derbiju, polnem incidentov, premagali Crveno zvezdo z 1:0. Srbske oblasti so prvič po koronavirusnem premoru dovolile gledalcem vstop na stadion brez omejitev, tako da se jih je na Humski po poročanju medijev zbralo blizu 20.000.

Edini gol na tekmi je za varovance Save Miloševića dosegel Bibras Natcho v 58. minuti. Črno-beli bodo imeli tako priložnost še petič zaporedoma osvojiti pokal. Finale bo 24. junija, za pokal pa se bodo 'partizanovci' pomerili z Vojvodino, ki je v prvem polfinalu izločila Čukarički. Srbske oblasti so navijačem od 1. junija spet prižgale zeleno luč za ogled tekem v živo, a sprva le ob pogoju, da je med njimi vsaj meter prostora. Od 5. junija pa za gledalce ni bilo več omejitev, poročajo agencije. Tudi slike z večnega derbija lepo kažejo navijače, kako z ramo ob rami navijajo za svoje ljubljence. Na derbiju ni manjkalo ne bakel ne različnih predmetov na terenu, pred tekmo je enega od njih v glavo "dobil" domači vratar Vladimir Stojković, med tekmo jo je skupil nogometaš zvezde Mirko Ivanić. Nogometaši so se prerivali, "gorele" so tribune, derbi je po pisanju srbskih medijev povsem upravičil svoj naziv.