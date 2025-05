V derbiju vodilnih moštev Liverpool in Arsenal remizirala na Anfieldu

OGLAS

V prvem polčasu so imeli gosti večjo posest žoge, a domači so izkoristili dve priložnosti, ki sta se jima ponudili. Prvo Cody Gakpo v 20, drugo pa Luis Diaz minuto pozneje. Toda če so bili varovanci Mikela Artete v prvem polčasu brez pravih idej, to ne velja za začetek drugega. Postali so precej nevarnejši in po dveh golih z glavo prišli do izenačenja. Prvega je v 47. minuti dosegel Gabriel Martinelli, drugega pa v 70. minuti Mikel Merino. Pri golu Španca ima precej zaslug tudi Martin Odegaard, ki je sprožil odličen strel z roba kazenskega prostora, vratar Alisson Becker je s pomočjo vratnice žogo odbil, a do nje je prišel Merino in jo potisnil v mrežo.

Strelec izenačujočega zadetka je v 79. minuti zaradi drugega rumenega kartona moral zapustiti igrišče, a domači tega niso izkoristili, imeli pa so za to nekaj priložnosti. Še en gol bi lahko dosegel tudi Arsenal, v sodnikovem dodatku je Odegaard streljal za las mimo gola. Nogometaši Newcastla so prišli do jubilejne 20. zmage. Najbrž najbolj pomembne doslej, saj so doma z 2:0 premagali neposrednega tekmeca v boju za ligo prvakov Chelsea. Z novimi tremi točkami so dva kroga pred koncem na lestvici prehiteli Manchester City in skočili na tretje mesto.

Pred Cityjem imajo zdaj točko prednosti, pred Chelsajem pa tri in še boljšo razliko v doseženih in prejetih golih ter so na dobri poti, da se uvrstijo v najmočnejše evropsko tekmovanje. Chelsea je bil v nevarnosti, da danes izgubi tudi peto mesto, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov, a si je spodrsljaj privoščil Nottingham Forest, ki je doma proti odpisanem Leicestru igral le 2:2. Newcastle je zmago proti Londončanom tlakoval že v drugi minuti, ko je Sandro Tonali po odlični podaji Jacoba Murphyja iz neposredne bližine prek vratarja poslal žogo v mrežo. Pri branjenju vodstva jim je v nadaljevanju pomagalo dejstvo, da so od 36. minute igrali z igralcem več, saj je sodnik zaradi udarca s komolcem izključil Nicolasa Jacksona.

Gosti so klub igralcu manj imeli terensko premoč, a niso bili posebej nevarni, domači pa so zmago potrdili, ko je s strelom od daleč in s pomočjo Mala Gusta, ki je poskušal strel blokirati, a se je žoga od njegove noge odbila, Bruno Guimaraes presenetil vratarja Roberta Sancheza. Manchester United in Tottenham sta le nadaljevala katastrofalno sezono. Oba sta izgubila na domačem igrišču z 0:2, United proti West Hamu, Tottenham pa po dveh golih Eberechija Ezeja v londonskem obračunu proti Crystal Palaceu. Oba sta na lestvici izgubila eno mesto, prehitel ju je West Ham, tako da sta zdaj na 16. in 17. mestu, za njima so le ekipe, ki se selijo v drugoligaško konkurenco. Angleško prvenstvo, 36. krog, izidi nedeljskih tekem:

Newcastle - Chelsea 2:0 (1:0)

Manchester United - West Ham 0:2 (0:1)

Nottingham Forest - Leicester 2:2 (1:1)

Tottenham - Crystal Palace 0:2 (0:1)

Liverpool Arsenal 2:2 (2:0)