Nogomet

V Dinamu navdušeni nad slovensko okrepitvijo: 'Zajc je zadetek v polno'

Zagreb, 23. 09. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 44 minutami

Nogometaši zagrebškega Dinama so silovito vstopili v novo sezono domačega državnega prvenstva. Po lanski neuspešni sezoni, v kateri je dvojno krono osvojila Rijeka z zdajšnjim trenerjem Maribora Radomirjem Đalovićem, so v hrvaški prestolnici obrnili nov list. Glavni snovalec kadrovske politike kluba iz Maksimirja, legendarni Zvonimir Boban, je med številnimi novimi obrazi izbral tudi nekdanjega slovenskega reprezentančnega vezista Miho Zajca, ki je zelo hitro požel simpatije navijačev modrih.

Napadalno usmerjeni vezist Miha Zajc je po slabših epizodah pri turškemu velikanu Fenerbahčeju in francoskemu prvoligašu Toulousu s prihodom v hrvaško prestolnico začel novo poglavje v svoji karieri.

Potem ko lani zanj na evropskem prvenstvu v slovenski izbrani vrsti ni bilo prostora, je vse misli usmeril v nadaljevanje klubske kariere. Tudi ta v zadnjem obdobju sicer ni bila kaj prida boljša, a je 31-letni Šempetrčan prejel klic iz Zagreba, ki se mu po krajšem razmisleku ni mogel upreti.

Miha Zajc je s prihodom k zagrebškemu Dinamu začel novo poglavje v svoji karieri.
Miha Zajc je s prihodom k zagrebškemu Dinamu začel novo poglavje v svoji karieri. FOTO: GNK Dinamo Zagreb

Nekadnji član Celja, ljubljanske Olimpije, Empolija, Genoe in še dveh zgoraj omenjenih klubov je prisluhnil viziji prvega operativca Dinama Zvonimirja Bobana, ki se je poleti močno ogrel za prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta.

"V zvezni vrsti potrebujemo nekoga, ki bo znal povezati niti naše igre. Po odhodih nekaterih izkušenih mož smo bili primorani v rekonstrukcijo moštva, dodali smo mu nekaj zelo obetavnih mladih in tudi izkušenih nogometašev, s čimer smo iskali pravo ravnotežje v slačilnici," je pred tedni rezpredal Boban in o novi slovenski akviziciji govoril z izbranimi besedami.

Miha Zajc še v dresu predhodnega kluba, turškega velikana Fenerbahčeja, kjer ni dobil prave priložnosti za igro.
Miha Zajc še v dresu predhodnega kluba, turškega velikana Fenerbahčeja, kjer ni dobil prave priložnosti za igro. FOTO: Profimedia

"Zajc je že prinesel mirnost in stabilnost. Prepričan sem, da je njegova dobra predstava na derbiju s Hajdukom zgolj začetek nečesa lepega, tako zanj kot za Dinamo. Miha je eleganten nogometaš z veliko tehničnega znanja, je marljiv in lahko pokriva več položajev na sredini igrišča," o pravilnosti svoje odločitve, ko se je odločil na Maksimir zvabiti Miho Zajca, Boban niti najmanj ne dvomi.

knap11
23. 09. 2025 11.29
Zvonimir Boban že ve in prepričan sem, da bo, ker bo končno dobil priložnost Miha Zajc s svojim razkošnim znanjem, prefinjeno tehniko to tudi potrdil. Zajc, vse najboljše, veliko tudi sreče želim, brez poškodb, obenem pa te pričakujem tudi v slovenski reprezentanci. Ajde Kek.
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
23. 09. 2025 10.53
+1
Ni mi jasno da tak igralec ne igra v reprezentanci..o fenerbacheju lahko 90% nasih rep samo sanja..in niso ga zastonj kupili in je tudi dosti igral
ODGOVORI
2 1
borjac
23. 09. 2025 10.43
+4
Srečno Miha Zajc !!!
ODGOVORI
4 0
