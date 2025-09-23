V Dinamu navdušeni nad slovensko okrepitvijo: 'Zajc je zadetek v polno'

Napadalno usmerjeni vezist Miha Zajc je po slabših epizodah pri turškemu velikanu Fenerbahčeju in francoskemu prvoligašu Toulousu s prihodom v hrvaško prestolnico začel novo poglavje v svoji karieri.
Potem ko lani zanj na evropskem prvenstvu v slovenski izbrani vrsti ni bilo prostora, je vse misli usmeril v nadaljevanje klubske kariere. Tudi ta v zadnjem obdobju sicer ni bila kaj prida boljša, a je 31-letni Šempetrčan prejel klic iz Zagreba, ki se mu po krajšem razmisleku ni mogel upreti.
Nekadnji član Celja, ljubljanske Olimpije, Empolija, Genoe in še dveh zgoraj omenjenih klubov je prisluhnil viziji prvega operativca Dinama Zvonimirja Bobana, ki se je poleti močno ogrel za prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta.
"V zvezni vrsti potrebujemo nekoga, ki bo znal povezati niti naše igre. Po odhodih nekaterih izkušenih mož smo bili primorani v rekonstrukcijo moštva, dodali smo mu nekaj zelo obetavnih mladih in tudi izkušenih nogometašev, s čimer smo iskali pravo ravnotežje v slačilnici," je pred tedni rezpredal Boban in o novi slovenski akviziciji govoril z izbranimi besedami.
"Zajc je že prinesel mirnost in stabilnost. Prepričan sem, da je njegova dobra predstava na derbiju s Hajdukom zgolj začetek nečesa lepega, tako zanj kot za Dinamo. Miha je eleganten nogometaš z veliko tehničnega znanja, je marljiv in lahko pokriva več položajev na sredini igrišča," o pravilnosti svoje odločitve, ko se je odločil na Maksimir zvabiti Miho Zajca, Boban niti najmanj ne dvomi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.