V Domžalah devet okuženih z novim koronavirusom

Potem ko je v torek postalo jasno, da je glavni trener Dejan Djuranović prejel pozitiven rezultat na testiranje za covid-19, je test nemudoma opravil tudi preostanek članskega moštva. Pri 32 testiranjih igralcev, trenerjev in ostalih članov strokovnega štaba je prišlo do dodatnih osmih pozitivnih primerov, so sporočili iz Domžal.

Deveterica bo naslednjih 14 dni preživela v karanteni, vsi, ki so bili negativni, pa bodo novo testiranje opravili konec tedna. Kot pravijo pri Domžalah, so o tem že obvestili Nogometno zvezo Slovenije in čakajo na naslednja navodila. Usoda treningov in tekem bo dokončno znana v naslednjih urah, še pravijo pri domžalskem prvoligašu.