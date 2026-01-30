Naslovnica
Nogomet

'V Domžalah so plače vedno zamujale', nekdanja kapetana ob propadu prvoligaša

Domžale, 30. 01. 2026 09.31 pred 33 minutami 5 min branja 1

Avtor:
Luka Marinšek
Slovenska nogometna zveza je nedavno potrdila to, kar javnost ve že nekaj tednov: v Domžalah se prvoligaški nogomet ne bo več igral. Manj kot desetletje po naslovu pokalnih prvakov in številnih kultnih evropskih tekmah je rumena družina tudi uradno prenehala z delovanjem. Propad dvakratnih državnih prvakov, še posebej sredi aktualne sezone, je velika črna pika na delovanju slovenskega nogometa. Ta pa se ni zgodil iz danes na jutri, temveč je rezultat večletnega slabega vodenja kluba, česar se zavedata tudi nekdanja kapetana Domžal, Slobodan Vuk in Tilen Klemenčič.

Slobodan Vuk
Slobodan Vuk
FOTO: Miro Majcen

Najboljši strelec in ob času odhoda tudi igralec z največ nastopi. Takšen pečat je na domžalskem nogometu pustil Slobodan Vuk, ki je več kot desetletje nosil rumeni dres.

Slobodan Vuk je za Domžale zbral 271 tekem, zabil pa 67 zadetkov.

Domžal se je v slovenski nogometni javnosti prijel sloves dobro vodenega kluba, ki operira na "pravi način". Tako razmišljanje se je največkrat navezovalo na odlično mladinsko šolo, ki je Sloveniji dala ogromno reprezentantov, med drugim tudi Benjamina Šeška. V zakulisju pa stvari, kot pravi Vuk, vendarle niso bile povsem rožnate. Zamujanje plač je bilo pri rumeni družini bolj pravilo kot izjema. "V mojih desetih letih so plače v Domžalah vedno zamujale. Nikoli pa to ni dobilo medijske pozornosti, kot težave drugih klubov, npr. Olimpije. Res je, da so bile na koncu leta stvari vedno poplačane. Pred licenciranjem so stvari zaprli, potem pa so plače znova zamujale za mesec ali dva," je Vuk razkril realno stanje domžalskega kluba.

Tilen Klemenčič
Tilen Klemenčič
FOTO: Damjan Žibert

3. avgust 2017. Vroč poletni večer v Stožicah, ki se je zapisal v slovensko nogometno zgodovino. Domžale so z zadetkoma Senijada Ibričića in Lovra Bizjaka senzacionalno premagale nemški Freiburg in se uvrstile v zadnji krog kvalifikacij za Ligo Evropa. Tam jih je čakal Marseille, ki je iz gostovanja v Ljubljani prav tako odšel brez zmage, a bil v Franciji boljši s 3:0 in se uvrstil v drugorazredno evropsko tekmovanje.

Na tekmi proti nemškemu klubu je igral Tilen Klemenčič, ki se je ravno tisto poletje na stadion ob Kamniški Bistrici preselil iz vrst Celja. Raznovrstni branilec je rumeni dres oblekel na 177 tekmah, večkrat pa je imel čast nositi tudi kapetanski trak.

Podobne izkušnje s plačami ima tudi Klemenčič, ki pa dodaja, da se je v vmesnem času spremenila tudi politika vodenja kluba: "Začutil sem spremembo v vodenju kluba. Prišli so določeni ljudje, ki so delovali na drugačen način. Slutil sem, da to ne pelje v pozitivno smer, a sem upal, da ne bo prišlo do propada."

Če pa so bila pravočasna izplačila plač vedno pereča tema v domžalski slačilnici, se je v zadnjih petih letih lahko videl hujši negativen trend, katerega epilog je bil propad kluba ob Kamniški Bistrici. "Osebno sem znatno poslabšanje začel opažati v zadnjih petih letih. Menim, da se, ko je bil klub na vrhuncu, ni ravnalo racionalno. Klub je imel preveč zaposlenih, ki niso imeli kompetenc za vloge, ki so jih opravljali. Propad se ni zgodil čez noč, vedeli smo, kam to pelje, a žal so vodilni ljudje nadaljevali s slabim načinom vodenja," je o časovnici domžalskega stečaja povedal Vuk.

Klemenčičev odhod iz rumene družine ne pritiče zapuščini, ki jo je za sabo pustil. O prekinitvi sodelovanja je izvedel preko medijev, dejstvo, ki veliko govori o odnosih znotraj domžalskega kluba, ki je v začetku novega leta poskrbel za največjo nogometno novico, s tem da je uradno potrdil svoj stečaj. Slabi odnosi so le eden od dejavnikov, ki je botroval izgubi nekdanjih državnih prvakov: "Najlepši del svoje kariere sem preživel v Domžalah. Zato sem še bolj presenečen nad načinom, na katerega so se me 'znebili'. Po poteku pogodbe sem se s športnim direktorjem dogovoril o morebitnem podaljšanju sodelovanja. Potem pa sem na dopustu preko medijev izvedel, da nisem več zaželen in da si lahko najdem novega delodajalca. Glede na odnos, ki smo ga zgradili, sem bil izredno razočaran," je priznal Klemenčič in dodal, da so se spremembe začele dogajati, ko je klub prevzel Matej Oražem.

"Morda ne bi bil tako oster, ampak ja, v tem času so stvari šle navzdol. Za to so krivi tudi drugi ljudje, ki so takrat prišli v klub. Menim, da smo začeli delovati tudi na principu in željah agentov in različnih agencij."

Najbolj bizarno pri domžalski zgodbi, in obstaja zares veliko izbire, je pomanjkanje ljudi, ki bi se čutili vsaj malce odgovorni za situacijo, ki je nastala. Zdi se, kot da so Domžale propadle iz danes na jutri, ne da bi za to vedeli odgovorni iz pisarn, ki so neutrudno zatrjevali, da je vse v redu. Pomanjkanje odgovornosti pogreša tudi Vuk.

"Premalo se omenja ljudi, ki so bili zaposleni v pisarnah in so bili del vodstvene strukture. Vsakodnevno so bili v stiku z direktorjem in vedeli so za stanje kluba pred propadom. Ko so dobili funkcije so bili zelo vzvišeni, zdaj pa od njih ne slišimo ničesar. Imeli smo ogromno zaposlenih, ki so nosili razne nazive, ne vem pa točno kaj so počeli. Ne branim predsednika, on je prvi, ki mora prevzeti krivdo, še zdaleč pa ni edini."

Preberi še Prvoligaške zelenice vendarle ne bodo samevale: SPINS napovedal odložitev stavke

V luči domžalske nogometne tragedije se je v javnosti znova pojavil diskurz o davčnih okoliščinah in sistemskih nastavkih, kar se tiče profesionalnega nogometa v Sloveniji. Prav z namenom izboljšave na tem področju je Sindikat profesionalnih nogometnih igralcev Slovenije v začetku leta napovedal stavko vseh prvoligaških nogometašev. V tem tednu so iz SPINS-a sicer sporočili, da je bila stavka odložena za nedoločen čas, pa vendar je sporočilo jasno: nogometaši si želijo spremembe.

Tako pravi tudi Klemenčič, ki podpira idejo o stavki: "Razmere v slovenskem nogometu zagotovo niso takšne, kot bi morale biti. Zaradi tega je SPINS tudi napovedal stavko. Z namenom preprečevanja situacij, ki smo jim bili in smo jim še vedno priča, tudi sam absolutno podpiram stavko."

Slobodan Vuk Tilen Klemenčič Domžale propad stečaj zamuda plač

devlon
30. 01. 2026 10.04
koliko pa to zaslužijo? vsaj povprečno ljubljansko plačo, 1640 eur?
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
