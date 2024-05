V drugo gre rado? Fiorentina bo skušala v Atenah zaceliti praške rane

Vijoličasti lovijo svojo tretjo evropsko lovoriko. Davnega leta 1961 so v pokalu pokalnih zmagovalcev na dveh tekmah s skupnim izidom 4:1 ugnali Glasgow Rangers, pet let kasneje so v zrak dvignili lovoriko pozabljenega in predvsem manj cenjenega Mitropa pokala.

Lani so morali varovanci Vincenza Italiana v finalu priznati premoč West Hamu. V praški Fortuna Areni je dolgo kazalo na podaljške, dokler ni v sodniškem dodatku odločilni zadetek za zmago kladiv (2:1) dosegel Jarrod Bowen.

To je bil za Fiorentino boleč poraz, a tudi dobra šola, je prepričan Italiano. "Vsi vemo, kaj nas čaka. Do finala smo prišli brez poraza v izločilnih bojih. Lanska izkušnja nam bo zelo pomagala, sploh v pripravi na tekmo. Nogometaši so mirni, saj vedo, kaj lahko pričakujejo," pravi 46-letni v nemškem Karlsruheju rojeni strokovnjak.

Eden njegovih najbolj izkušenih varovancev Giacomo Bonaventura je dodal: "Naša samozavest je visoka. Vemo, da imamo vrhunsko ekipo, ki ni brez razloga drugič zaporedoma v finalu. Pripravljeni smo."