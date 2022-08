V družbi eksotov: Kosovu, Armeniji in Moldaviji je uspelo, Sloveniji pač ne

Po izpadu Maribora proti romunskemu Cluju v zadnjem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo je jasno, da Slovenija to jesen v evropskih tekmovanjih ne bo imela svojega predstavnika. Še nekaj let nazaj to ne bi bilo nič tragičnega, po uvedbi tretjerazredne Konferenčne lige pa nas ta podatek lahko še kako skrbi. Zakaj? Slovenski klubski nogomet tone v družbi eksotov, iz katere so (vsaj za letos) uspele izplavati države, kot so Kosovo, Armenija in Moldavija.

icon-expand Mariborčani na sedmih od osmih tekem v letošnjih evropskih kvalifikacijah niso dosegli zadetka. FOTO: NK Maribor Uefa je z uvedbo Konferenčne lige odprla vrata evropske jeseni za klube iz nogometno manj razvitih držav. To je lani izkoristila Mura, ki si je kot državni prvak v kvalifikacijah za Ligo prvakov in kasneje Ligo Evropa privoščila kar dva izpada, na koncu pa Konferenčno ligo za rep ujela po zmagi nad Žalgirisom. V skupinskem delu so Muraši dobili tri eminentne nasprotnike in proti Tottenhamu zabeležili celo zgodovinsko zmago. Najpomembneje pa je, da se je na ta račun v klub (in posledično v slovenski nogomet) zlilo kar nekaj Uefinih milijonov – slabih tri samo za uvrstitev v skupinski del, zmaga proti Tottenhamu pa je bila težka še dodatnega pol milijona. Letos je imel za ponovitev Murinega uspeha odlično priložnost Maribor, ki pa je po uvodnem napredovanju v kvalifikacijah za Ligo prvakov proti Šahtorju iz Soligorska zabeležil tri zaporedne poraze. Ne samo to, proti Šerifu, Helsinkom in Cluju v 540 minutah igre ni dosegel niti zadetka, zato bi težko zapisali, da so si aktualni prvaki zaslužili evropsko jesen. icon-expand Olimpija je v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo po streljanju enajstmetrovk izpadla proti romunskemu Sepsiju. FOTO: Luka Kotnik Evropsko jesen, v kateri bodo letos uživali številni nogometni eksoti. Slovenski pač ne. Poleg Maribora so se od Evrope (pre)rano poslovili še Olimpija, Mura in Koper. Zmaje je izločil romunski Sepsi, Mura je izpadla proti irskemu St. Patrick'su, za Koprčane je bil usoden švicarski drugoligaš Vaduz ,ki sicer prihaja iz Lihtenštajna. Slovenija je tako le ena od 18 držav, ki ne bo imela svojega predstavnika v evropskih klubskih tekmovanjih. Ruski klubi zaradi vsem znane situacije tako ali tako niso imeli pravice nastopa. Z dolgimi nosovi pa so kvalifikacije zaključile še Belorusija, Bosna in Hercegovina, Luksemburg, Ferski otoki, Estonija, Islandija, Gruzija, Albanija, Wales, Gibraltar, Severna Makedonija, Severna Irska, Andora, Črna gora, San Marino in Kazahstan. Slovenija se je torej znašla v nič kaj zveneči družbi držav, ki v evropskem nogometu ne pomenijo veliko. A še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da si je evropsko jesen priborilo kar nekaj klubov iz držav, ki bi jih brez kančna dvoma uvrstili v že omenjeno kategorijo. Armenijo bo zastopal Pyunik, Litvo Žalgiris, Irsko Shamrock Rovers, Latvijo RPS, Lihtenšajn Vaduz, kosovske navijače pa so osrečili nogometaši Balkanija. PREBERI ŠE Vaduz, ki je izločil tudi Koper, spisal poglavje nogometne zgodovine