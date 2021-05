V državnih prvenstvih pester konec tedna, Lewandowski lovi rekord

Za vse ljubitelje nogometa je tokrat pred vrati vroč majski vikend. Ponekod bodo zadnje tekme domačih prvenstev odločale o novih državnih prvakih. Na novega tako poleg Španije in Francije čakamo tudi v Sloveniji. V Nemčiji so svojega prvaka že okronali, ponovno je to postal münchenski Bayern, je pa pred novim velikim uspehom kariere poljski napadalec Robert Lewandowski.

Slovenija: Rekordnih še vedno Ubavićevih 29

Slovenska liga je precej mlajša od zgornjih petih. A v njej se je izkazalo kar nekaj strelcev. Najbolj pa že v sezoni 1991/92 Zoran Ubavić, ki je za Olimpijo prispeval 29 golov. Takrat je bilo v ligi 21 klubov, ki so odigrali 40 krogov.

Med tistimi, ki so igrali v ligi z desetimi klubi in s 36 krogi, pa je z 28 zadetki v sezoni 1995/96 rekorder Ermin Šiljak, takrat tudi član Olimpije. V tej sezoni ni prav izrazitih strelskih kraljev. S po 13 goli sta na vrhu Mariborov Jan Mlakarin Koprov Nardin Mulahusejnović. Zadetek manj ima na svojem računu Dario Kolobarić iz Domžal.

Sicer pa bodo nogometaši v državnem prvenstvu v soboto končali jubilejno 30. prvoligaško sezono. O naslovu prvaka bo odločala prav zadnja tekma, na njej se bosta ob 20. uri v Ljudskem vrtu merila Maribor in Mura. Zadnji, 36. krog Prve lige Telekom Slovenije bo sicer dal tudi potnika v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. Osrednja tekma bo torej obračun vijoličnih, ki lovijo svoj 16. naslov prvaka, in črno-belih, ki takšnega še nimajo. V prednosti so izbranci Simon Rožmana, ki imajo tri točke prednosti in jim tako za naslov zadostuje že točka. V primeru poraza pa bi naslov pripadel Muri, saj ima ta boljše medsebojno razmerje v sezoni. Ena tekma med tekmecema se je končala z 0:0, eno je dobil Maribor z 2:1, eno pa Mura z 2:0.