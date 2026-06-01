Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bizarno: zdravniški avtomobil povozil kar svojega igralca

Quito, 01. 06. 2026 18.07 pred 50 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Bizaren trk v Ekvadorju

Na tekmi druge ekvadorske lige med LDU Portoviejo in El Nacionalom so gledalci videli enega najbolj nenavadnih prizorov nogometne sezone. Edison Caicedo, nogometaš Portovieja, je sredi drugega polčasa trčil z zdravniškim avtomobilom svoje ekipe, ki je z igrišča ravno odvažal poškodovanega soigralca.

Bizaren dogodek se je zgodil v 72. minuti, ko je Portoviejo branil vodstvo z 1:0. Na igrišče je po poškodovanega igralca zapeljal zdravniški avtomobil, a ko se je vozilo vračalo proti robu igrišča, je pred njega stopil 36-letni Caicedo. Nogometaš je bil očitno osredotočen na pogovor ob stranski črti, avtomobila pa ni pravočasno opazil. Sledil je trk, po katerem je Caicedo padel po tleh in se prijel za nogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prizor je sprva povzročil zaskrbljenost, nato pa tudi precej jeze na klopi Portovieja. Več članov strokovnega štaba je jezno steklo proti vozniku, ki se je po trku opravičeval. A po ogledu dogajanja, ki je hitro zakrožilo po družbenih omrežjih, se zdi, da je bil glavni krivec prav Caicedo.

Slednji se je po trku nekaj trenutkov zvijal v bolečinah, nato pa nadaljeval tekmo in jo tudi končal. Portoviejo je prednost zadržal do konca in slavil z 1:0.

nogomet ekvador bizarno

Po poškodbi v finalu Lige prvakov vprašljiv njegov nastop na SP

Po poškodbah v prometni nesreči umrl nekdanji grški reprezentant

Moskisvet.com Tekmovalca iz šova odpeljali na urgenco
24ur.com Ronaldov bugatti uničen v prometni nesreči, vozil ga je varnostnik
24ur.com Groza v Barceloni: voznica z avtom zapeljala med navijače Espanyola
24ur.com Modrić o sporni enajstmetrovki: Ne vem, zakaj so ljudje presenečeni. Vse je čisto
24ur.com Carvajal bo po poškodbi križne vezi potreboval operacijo
Zadovoljna.si Zvezdnika po obisku modne revije povozil avto
24ur.com Espargaro skoraj trčil v mačka, ki se je pritihotapil na stezo v Jerezu
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Enakopraven
01. 06. 2026 18.58
Igralec. Vsaj rumen karton mora dobiti, ker je simuliral ...kriv si je sam,k ne gleda kje hodi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Znova višje plače v javnem sektorju
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744