Bizarno: zdravniški avtomobil povozil kar svojega igralca

Bizaren dogodek se je zgodil v 72. minuti, ko je Portoviejo branil vodstvo z 1:0. Na igrišče je po poškodovanega igralca zapeljal zdravniški avtomobil, a ko se je vozilo vračalo proti robu igrišča, je pred njega stopil 36-letni Caicedo. Nogometaš je bil očitno osredotočen na pogovor ob stranski črti, avtomobila pa ni pravočasno opazil. Sledil je trk, po katerem je Caicedo padel po tleh in se prijel za nogo.

Prizor je sprva povzročil zaskrbljenost, nato pa tudi precej jeze na klopi Portovieja. Več članov strokovnega štaba je jezno steklo proti vozniku, ki se je po trku opravičeval. A po ogledu dogajanja, ki je hitro zakrožilo po družbenih omrežjih, se zdi, da je bil glavni krivec prav Caicedo.

Slednji se je po trku nekaj trenutkov zvijal v bolečinah, nato pa nadaljeval tekmo in jo tudi končal. Portoviejo je prednost zadržal do konca in slavil z 1:0.