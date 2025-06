'V enem letu smo prišle iz Lige C v Ligo A, kar je zgodovinski dosežek'

Pred začetkom tekmovanja v skupini 2 lige B Lige narodov, kjer so se Slovenke udarile z reprezentancami Irske, Grčije in Turčije, je bil osnovni cilj strokovnega štaba in deklet obstanek v ligi. Le nekaj mesecev kasneje so naše nogometašice ob izplenu petih zmag in le enega poraza prvič v zgodovini prišle med elito.

Izbranke selektorja Saše Kolmana so na odločilni, zadnji tekmi v skupini 2 lige B v Corku sicer izgubile proti Irski z 0:1, a imele dovolj veliko prednost v medsebojnih dvobojih za prvo mesto in napredovanje. Slovenke so namreč prvi obračun v Kopru dobile s kar 4:0. Slovenske nogometašice so na Irskem iskale potrditev prvega mesta in neposrednega – prvega – napredovanja v ligo A. Za to bi jim zadostoval že poraz z manj kot štirimi goli, saj so Slovenke doma Irke ugnale s 4:0. To je bila doslej tudi edina zmaga Slovenk na treh medsebojnih obračunih z Irkami, 26. na svetovni lestvici. Slovenke, 38. na omenjeni lestvici, so bile tokrat v podrejeni vlogi in večinoma branile "skupno" prednost ter jo brez posebnih težav tudi obranile.

Saša Kolman FOTO: NZS icon-expand

"Za nami je zahtevna tekma na Irskem. Tokrat so bile domačinke agresivne, napadalne; bile so boljše in bolj dominantne. Po tistem porazu v Kopru so jih mediji raztrgali, ker niso pričakovali takega rezultata. Tudi sami smo imeli svoje priložnosti, sicer dosti manj, a bi lahko katero izkoristili. Končni rezultat (1:0) je realen. A 1:0 je manj kot 4:0, zato gremo mi naprej v Ligo A. Naš cilj je bil, da obstanemo v Ligi B. Cilj je bil realno postavljen, ker smo še lani igrali v Ligi C. Sedaj smo dosegli nekaj zgodovinskega – dekleta so šla preko sebe. To je neverjetno," je za uradno spletno stran krovne Zveze dejal selektor Kolman.

Lara Prašnikar je prva strelka reprezentance v pravkar končanih kvalifikacijah. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand



Za zaslužen preboj v "prvo ligo" in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo so Slovenke ob zmagi in porazu proti Irkam pred tem še po dvakrat ugnale Grčijo z 2:1 in 2:0 ter Turčijo s 3:0 in 1:0. Irke bodo kot drugouvrščene napredovanje iskale v dodatnih obračunih s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. V ligo C so izpadle Grkinje, za obstanek se bodo borile Turkinje.

"Nikoli ni dobro izgubiti. Tekma je bila psihično in fizično zelo naporna. Vedele smo, da imamo nekaj golov prednosti s prve medsebojne tekme. A nogomet je tak, da se lahko vse tako hitro spremeni. Irke so igrale doma, veliko gledalcev je bilo, oboji smo odigrali na polno. A nam je uspelo: v enem letu smo prišle iz Lige C v Ligo A, kar je zgodovinski dosežek. Zato neizmerno veselje v naši ekipi," je za spletno stran NZS priznala Dominika Čonč.