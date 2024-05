V Evropi nikomur v zgodovini ni uspelo to, kar počnejo varovanci Xabija Alonsa

Pred tem si je Bayer delil rekord z Benfico iz Lizbone, ki je od decembra 1963 do februarja 1965 ostala nepremagana na 48 uradnih tekmah.

A pred Bayerjem so za podaljšanje rekorda težki obračuni. Nogometaše čaka finala evropskega in nemškega pokala ter zahteven zaključek v bundesligi, kjer so doslej nanizali 26 zmag in šest remijev.