V evropskem nogometnem sindikatu Fifo obtožujejo kršitve predpisov

Fifa je vedno favorizirala lastna tekmovanja in komercialne interese, opozarjajo pri FIFPro Europe in združenju lig. Pri tem pa v obeh organizacijah merijo zlasti na prihodnje klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami, novo tekmovanje, ki bo poleti 2025 v Združenih državah Amerike.

"V evropskih nacionalnih ligah in sindikatu igralcev že nekaj let zahtevamo od Fife, da uvede jasen, pregleden in nediskriminatoren postopek v zvezi s sprejemanjem in oblikovanjem mednarodnega koledarja turnirjev. Na žalost je Fifa sistematično zavračala vključitev lig in sindikatov v svoj proces odločanja," je zapisano v izjavi za javnost FIFPro Europe in združenja evropskih lig EPFL.

Oster odgovor Fife

Fifa je že odgovorila na družbenem omrežju. "Določene lige v Evropi, ki so same organizatorji in regulatorji tekmovanj, delujejo v imenu komercialnih interesov, hinavsko in brez upoštevanja preostalega sveta," je zapisano v sporočilu za javnost Fife.

"Te lige imajo očitno raje koledar, poln prijateljskih tekem in poletnih turnej, ki vedno vključujejo več potovanj," na obtožbe še odgovarjajo pri Fifi.

Prejšnji teden je Fifa objavila raziskavo Mednarodnega centra za športne študije (CIES) iz švicarskega Neuchatela, na podlagi katere pri Fifi ugotavljajo, da klubi ne igrajo več toliko tekem na sezono kot prej, kar je v nasprotju s prepričanjem, da je koledar vedno bolj napolnjen.

Od leta 2012 do 2024 je povprečno število tekem na klub in na sezono ostalo stabilno tik nad 40. "Samo pet odstotkov ekip igra v povprečju več kot 60 tekem na sezono, pri tem prijateljske tekme niso vključene," se pri Fifi sklicujejo na izsledke študije.

FIFPro je mednarodni sindikat igralcev nogometa, medtem ko evropsko združenje nogometnih lig združuje več kot 1000 klubov iz 33 držav po Evropi.

Gre za novo pritožbo, potem ko so ločene tožbe vložile nacionalne organizacije igralcev. Angleško združenje profesionalnih nogometašev (PFA) in sorodni organizaciji v Franciji, UNFP, in Italiji, AIC, so junija sprožili tožbo na belgijskih sodiščih, da bi dokončno ugotovili, ali dejanja Fife pomenijo kršitve pravic igralcev po zakonodaji Evropske unije.

Za pravne postopke proti Fifi so se odločili po sodbi sodišča Evropske unije v zadevi nogometna superliga decembra lani, ki je od Fife in Evropske nogometne zveze Uefe zahtevalo, da izvajata svoje regulativne funkcije na način, ki je pregleden, objektiven, nediskriminatoren in sorazmeren.