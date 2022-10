V Fifi proučujejo možnost za izplačilo odškodnin delavcem migrantom

"Pomembno je, da skušamo razumeti, da se vsakemu, ki je utrpel poškodbo med opravljanjem dela na svetovnem prvenstvu, povrne škoda," je na zasedanju Sveta Evrope o delavskih pravicah v Katarju povedal namestnik generalnega sekretarja Fife Alasdair Bell.

"To ni tako preprosto narediti, saj gre za problematiko, ki zahteva temeljit premislek o načinu, kako bomo to naredili, ter na podlagi kakšnih pravil. To je vsekakor nekaj, česar se želimo lotiti," je dejal.

Za vzpostavitev odškodninskega sklada za delavce migrante v Katarju se je zavzelo več organizacij za človekove pravice, ki so pokrovitelje svetovnega prvenstva pozvale, naj podprejo pobudo.

Katar je majhna arabska zalivska država, ki se je znašla v središču pozornosti, vse odkar jo je Fifa leta 2010 izbrala za organizatorja svetovnega prvenstva v nogometu.

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je v začetku tega leta zahtevala, da vodilni organ svetovnega nogometa ustanovi sklad v višini 450 milijonov evrov za "zlorabljene" delavce v Katarju.