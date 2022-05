V finalu Lige prvakinj Lyon in Barcelona

Nogometašice Lyona in Barcelone bodo igrale v finalu letošnjem finalu evropske lige prvakinj, ki bo odigran 21. maja v Torinu. Aktualne prvakinje iz Barcelone so na povratni tekmi polfinala sicer izgubile proti nemškemu Wolfsburgu z 0:2, a se v finale uvrstila s skupnim izidom 5:3, Lyon pa je na drugi tekmi v Parizu premagal Paris Saint-Germain z 2:1 in se v finale uvrstil s 5:3.

V francoskem polfinalu, ki je bil na pariškem stadionu Parc des Princes, se je zbralo rekordno število gledalcev ženske klubske nogometne tekme v Franciji, in sicer se je uradna številka ustavila pri 43.254. Že teden dni prej pa je bilo v Wolfsburgu celo 91.648 gledalcev, kar je svetovni rekord za spremljanje tekem nogometašic.

Aktualne prvakinje Katalonke, za katere bo to tretji finale v zadnjih štirih sezonah, so izgubile prvič po 48 tekmah brez poraza in po 45 neverjetnih zaporednih zmagah. Kljub porazu z 0:2 pa so si že na prvi tekmi, ki so jo pred domačo publiko dobile z visokih 5:1, zagotovile drugi zaporedni nastop v velikem finalu. Lani so v švedskem Gothenburgu s kar 4:0 ugnale nogometašice Chelseaja in tako londonskemu klubu preprečile dvojno evropsko slavje.

icon-expand Polne tribune na tekmi Lige prvakinj med Barcelono in madriskim Realom. FOTO: AP

Nogometašice Lyona pa so doslej osvojile rekordnih sedem naslovov evropskih prvakinj in so najboljša evropska ekipa zadnjega desetletja. Med drugim so med sezonama 2015/2016 in 2019/2020 osvojile kar pet zaporednih naslovov. V polfinalu so bile boljše od PSG na obeh tekmah, na prvi so doma zmagale s 3:2, v francoski prestolnici pa z 1:2. Za Francozinje bo to sicer že rekordni deseti finale najprestižnejšega klubskega tekmovanja. Na zadnjih devetih so kar sedemkrat slavile, nazadnje so bile leta 2013 od njih boljše nogometašice Wolfsburga.

Lyon in Barcelona sta se že srečala v finalu lige prvakinj in sicer leta 2019, ko so s 4:1 slavile Francozinje.