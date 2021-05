V finalu nemškega pokala Leipzig in Borussia Dortmund

V finalu nemškega nogometnega pokala bosta igrala Leipzig in Borussia Dortmund. Medtem ko je Leipzig v petek v polfinalu šele v 120. minuti prišel do zmage proti Bremnu z 2:1, je Borussia danes nadigrala drugoligaša Holstein iz Kiela s 5:0. Za RB Leipzig bo to drugi nastop v finalu nemškega pokala in priložnost za prvo lovoriko v zgodovini kluba, Borussia pa se bo 13. maja v Berlinu potegovala za peti naslov (1965, 1989, 2012, 2017).

icon-expand Marcus Reus FOTO: AP Izid:

Borussia Dortmund - Holstein Kiel5:0(5:0)

Reyna 16., 22., Reus 26., Thorgen Hazard 33., Bellinhgam 41. icon-expand