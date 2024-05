V finalu slovenskega nogometnega pokala Gorica in Rogaška

Prvoligaški obračun za vstop v finale je dobila Rogaška. Ta je na tekmi sprožila precej več strelov od domačih, ki so tudi imeli svoje priložnosti, a vseeno morala za vstop v finale izvajati tudi enajstmetrovke. Njen prvi finale je prinesla obramba Ajdina Mulalića po strelu Roberta Čakša v šesti seriji enajstmetrovk.

Mura, ki bo tako ostala brez evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni, je sicer do polfinala premagala Dokležovje, Hodoš, Šenčur, Čardo in Koper, Rogaška pa Brežice, Šmarje pri Jelšah, IB 1975, Nafto in Triglav. Slatinčani so imeli prvo resnejšo priložnost na tekmi po prostem strelu z leve strani, a je dovolj dobro v obrambi posredoval Kai Cipot. Tudi sicer so bili v prvih 15 minutah nekoliko konkretnejši gosti, v 20. minuti pa so domači povedli z 1:0, potem ko je iz bližine - iz edinega Murinega strela v prvem polčasu - zadel Amadej Maroša po podaji Aleksandrosa Kiziridisa.

Takoj zatem je Klemen Mihelak moral posredovati po novem poskusu Rogaške, Patrik Mijić pa je bil premalo natančen v 37. minuti z devetih metrov. V 39. minuti so boljši gosti tudi zadeli, iz bližine je bil uspešen Rok Pirtovšek, toda pred tem je prekršek naredil Mijić, tako da je Slavko Vinčić po pregledu posnetka zadetek razveljavil.