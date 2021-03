V finalu španskega pokala Barcelona in Athletic Bilbao

Athletic Bilbao se je po sinočnji uvrstitvi v finale letošnje sezone znašel v izjemno zanimivem položaju, ko bo lahko v le 14 dneh lovil dve pokalni lovoriki. Finale te sezone bo namreč 17. aprila na stadionu La Cartuja v Sevilli, na istem prizorišču pa bo 3. aprila še lani preloženi finale pokala za sezono 2019/20, v katerem bo Bilbao igral z baskovskim tekmecem San Sebastianom.

Za vstop v letošnji finale so pri Athleticu potrebovali podaljšek na povratni tekmi z Levantejem. Po rednem delu je bil izid 1:1, takšen kot na prvem dvoboju, mož odločitve je bil nato Alex Berenguer, ki je zadel v 112. minuti. Baskovsko-katalonski finale pokala bo četrti v tem stoletju, vse tri prejšnje (2009, 2012 in 2015) je dobila Barcelona.

Ta si je finale priigrala po skorajda čudežnem preobratu na povratni tekmi. Sevilla je prvo dobila z 2:0, na drugi pa je Barcelona zadetek za 2:0 in podaljšek nato dosegla v zadnji minuti sodnikovega dodatka, ko je zadel Gerard Pique. Zmago Barcelone je nato v podaljšku zagotovil Martin Braithwaitez golom za končnih 3:2 v skupnem seštevku v 95. minuti.

Barcelona in Athletic sta letos že odigrala napet pokalni obračun, in sicer v finalu španskega superpokala, ko je bil Athletic ravno na seviljski La Cartuji boljši po podaljšku s 3:2. Zaradi udarca nasprotnika je bil izključen tudi zvezdnik Barce Lionel Messi. Bilbajsko moštvo je bilo za Katalonce usodno tudi v minuli sezoni španskega kraljevega pokala, ko so "levi" ekipo takratnega trenerja Barce Quiqueja Setiena izločil v četrtfinalu. V Bilbau je bil izid 1:0.