Francija v pričakovanju: Deschamps bi lahko spet vpoklical Benzemaja

Tako vsaj trdi športni dnevnik L'Equipe, ki namiguje, da bi se lahko končala večletna saga okoli (ne)vpoklica zvezdnika madridskega Reala Karima Benzemaja. Nanj selektor Didier Deschampsne računa vse od izbruha afere z domnevnim izsiljevanjem reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuenaja, zaradi česar se bo moral nekdanji napadalec Lyona letos zagovarjati tudi na sodišču v Versaillesu.

Aktualni svetovni prvaki imajo že tako izjemno širok kader in lahko samo v napadu denimo računajo na Kyliana Mbappeja, Antoina Griezmanna, Ousmana Dembeleja, Wissama Ben Yedderjain seveda Olivierja Girouda, ki je bil v zadnjih letih najbolj "naravna" zamenjava za 33-letnega Benzemaja. Tudi zato bo možnost razširitve kadra, za katero je pred prestavljenim Eurom 2020 poskrbela Evropska nogometna zveza (Uefa), prišla še kako prav Deschampsu in njegovim selektorskim kolegom.

Izbran za najboljšega francoskega 'legionarja'

L'Equipe poroča, da bi lahko enega od treh dodatnih mest v kadru za EP dobil ravno Benzema, potem ko naj bi predsednik Francoske nogometne zveze Noël Le Graët v tajnosti že dlje časa navijal za povratek zvezdnika madridskega Reala, javno pa vedno znova stopil v bran Deschampsu, ki svoje uvodne odločitve iz leta 2015 ni spreminjal. Benzema je v zadnjih letih tako selektorja kot tudi vodstvo zveze, med drugim, obtožil rasizma. Sezona 2020/21 je bila njegova morda celo najboljša v karieri, v glasovanju Sindikata francoskih profesionalnih nogometašev pa so ga tudi za najboljšega francoskega nogometaša, ki igra v tujini.

"15 svetovnih prvakov in eno presenečenje?" so se na svoji spletni strani pred torkovo objavo seznama vprašali pri L'Equipu. Zanimiva bo tudi Deschampsova odločitev glede vpoklica Corentina Tolissoja(Bayern) oziroma Anthonyja Martiala (Manchester United), čeprav se mesto slednjega kljub nekaj težavam s poškodbami zdi varno. Izjemno izbiro ima Deschamps tudi na položaju srednjih branilcev, kjer Dayot Upamecano(poleti bo postal novi član Bayerna) in Joules Kounde (Sevilla), ki ju je v zadnjih mesecih lovilo pol Evrope, morda sploh ne bosta dobila vpoklica. Francozi morajo razmišljati tudi o mladi reprezentanci, ki bi pred nadaljevanjem nastopov v Sloveniji in na Madžarskem v boju za naslov mladinskega evropskega prvaka (turnir se nadaljuje 31. maja) lahko dobila nekaj odmevnih okrepitev. A vsi pogledi so trenutno uprti v člansko izbrano vrsto in seznam, na katerem bi se lahko prvič po letu 2015 pojavilo zloglasno ime ...