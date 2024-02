V Genovi odšteva dneve do naslednjega reprezentančnega odmora

Petra Stojanovića smo obiskali pred tekmo Sampdorie proti Cremoneseju, ki se v Serie B trenutno bori za uvrstitev v Serie A. Član Sampdorie bo verjetno le do konca sezone, ko se mu bo iztekla pogodba s klubom, saj ga je njegov matični klub Empoli posodil za eno sezono. Poprestopu je večino tekem začel v prvi postavi, od novembra naprej pa se je bolj redko znašel v prvi enajsterici. "Vendarle ni tako kritično, kot se predstavlja, saj 18 odigranih tekem v dosedanjem delu prvenstva ni malo. Mogoče je zame malo slabša sezona, ker sem do zdaj v karieri vedno bil v začetni enajsterici. Trenutno ni tako. Sem pa prva možnost s klopi, ampak sem profesionalec in se zavedam, da vsak nogometaš enkrat pride v tako krizo. Upam, da bo tudi to šlo hitro mimo."

Lastnik kluba je na mesto trenerja postavil legendarnega nekdanjega nogometaša Andreo Pirla in pričakovanja so seveda bila visoka. Rezultati kljub temu niso najboljši, saj Sampdoria trenutno zaseda 15. mesto v drugi italijanski ligi. Stojanović legendarnega Italijana kljub slabim rezultatom opiše kot mirnega in preudarnega. "Andrea Pirlo v Italiji predstavlja nekaj ogromnega. Tudi za prestop v Sampdorio sem se mogoče odločil zaradi njega. O njem sem slišal veliko dobrih stvari. Lahko povem, da je dokaj miren človek. Tudi, ko nam ne gre dobro je dokaj pozitiven in nas ne kritizira preveč. Mogoče bi ga lahko opisal kot flegmo."

Če v Sampdorii ni vse popolno, pa je v reprezentanci standardni član prve enajsterice in jasno je, da mu reprezentančni odmori in misel na bližajoči se Euro predstavljajo veliko motivacijo tudi v najtežjih trenutkih. "To je vrhunec moje kariere, saj je že igranje za Slovenijo ogromen uspeh. Mi pa smo zdaj naredili ogromen uspeh. Res sem ponosen, da sem del te ekipe. V Nemčiji se najbolj veselim tekem. Komaj čakam, da se začnejo. Vsi bomo dali vse od sebe, da lahko nadaljujemo pozitiven niz. Upam, da se lahko prebijemo iz skupine. Dali bomo vse od sebe in na koncu videli kam nas bo to pripeljalo," se nastopov v Nemčiji veseli Stojanović.