V Grosupljem bodo dobili večmilijonski nogometni center

Gre za večmilijonsko investicijo v nogometno infrastrukturo, ki bo omogočila boljše pogoje za razvoj nogometašev NK Brinje Grosuplje. Projekt bo sofinancirala tudi Nogometna zveza Slovenije, ki je prepoznala dodano vrednost novega objekta za razvoj nogometa v Grosuplju in širši regiji, so sporočili na spletni strani kluba.

Nogometni park Brinje bo po novem obsegal dve naravni veliki nogometni igrišči (glavno in pomožno) in eno veliko ter dve manjši z umetno travo. Vsa igrišča bodo imela reflektorsko osvetljavo, ki bo omogočala treninge in tekme v večernih urah. Urejena bodo tudi parkirišča za obiskovalce objekta.

Pri podpisu pogodbe za gradnjo in ureditev nogometnega parka Brinje Grosuplje sta sodelovala tudi župan dr. Peter Verlič in predsednik nogometnega kluba Andraž Zrnec.

Projekt je skupno vreden dobrih 3,6 milijona evrov, je sporočila Občina Grosuplje. Gradnja in ureditev Nogometnega parka Brinje vključuje izgradnjo novega igrišča z naravno travo in novega igrišča z umetno travo, zamenjavo umetne trave na obstoječem pomožnem igrišču, ureditev odvodnjavanja, postavitev razsvetljave ter ureditev parkirišča. Med drugim pa bo treba premakniti tudi tribuno s 492 sedišči in sodniški ter medijski stolp, so na občini pojasnili, kaj vse bo obsegala investicija.