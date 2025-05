V Hamburgu praznujejo, dinozaver je nazaj med elito

OGLAS

HSV je bil do leta 2018 edini nemški klub, ki je od ustanovitve Bundeslige (1963) prav vse sezone nastopal v elitni Bundesligi, zaradi česar se ga je oprijel vzdevek "dinozaver". Po bolečem izpadu so njegovi navijači upali, da se bo klub tudi zavoljo slovesa in neverjetne lokalne podpore hitro vrnil med elito, a temu ni bilo tako.

V boju za naslov prvaka v drugi nemški ligi je še Köln, ki zaostaja za točko. Med elito neposredno vodita prvi dve mesti, tretje prinaša play-off.

Po sedmih letih in številnih razočaranjih – HSV je kot po pravilu napredovanje zapravljal v zadnjih krogih – so si v soboto zvečer v največjem pristaniškem mestu v Nemčiji le lahko oddahnili. HSV je nadigral Ulm in ima krog pred koncem neulovljive štiri točke prednosti pred tretjim Elversbergerjem. Po veliki zmagi so zelenico Volksparkstadiona, ki je s kapaciteto 57 tisoč osmi največji v državi in je za tekme domačega kluba redno razprodan, preplavili navijači. Napevi "Nie mehr 2. Liga" (nikoli več druga liga) so odmevali še dolgo v noč.

Na krilih Magatha evropski prvaki

HSV je poleg Bayern Münchna in Borussie Dortmund edini nemški klub, ki se lahko pohvali z lovoriko v Ligi prvakov oziroma njenem predhodniku, evropskem pokalu. Hamburžani so ga osvojili leta 1983, ko so v velikem finalu premagali Juventus Michela Platinija. Strelec edinega gola na tekmi je bil legendarni Felix Magath, ki je pred izjemno trenersko kariero za HSV igral kar 10 let. Istega leta je klub osvojil tudi zadnjega od šestih naslovov nemškega prvaka. Tri leta prej, ko je zanj igral tudi tisti čas eden največjih nogometnih zvezdnikov Kevin Keegan, je HSV v finalu izgubil z Nottingham Forestom.

30 tekem in 22 golov je v tej sezoni druge nemške lige zbral David Selke. FOTO: Profimedia icon-expand

V trenutni zasedbi izstopa napadalec David Selke, ki je lani poleti prišel iz Kölna, neposrednega rivala za vrnitev med elito. Trenutno je z 22 goli najboljši strelec Bundeslige 2, najboljši asistent lige pa je še en član kluba iz Hamburga, in sicer Jean-Luc Dompe (12).

Za 34-letnega Merlina Polzina je to prva služba v samostojni trenerski karieri. FOTO: Profimedia icon-expand

Polzin je bil zadetek v polno

Veliko zaslug za vrnitev v Bundesligo gre pripisati tudi trenerju Merlinu Polzinu, ki je klub prevzel po remiju s Schalkejem (2:2) v 13. krogu. Takrat je HSV v sicer zelo izenačeni konkurenci zasedal šele osmo mesto, Polzin pa je bil najprej mišljen kot začasna rešitev. A 34-letni strokovnjak, ki prisega na napadalno usmerjeno formacijo 4-3-3, je hitro dvignil krivuljo forme spečega velikana. Svoj prvi poraz je doživel šele marca. Lahko se pohvali, da so njegovi varovanci daleč najučinkovitejši v celotni ligi, saj so doslej dosegli že 76 zadetkov. Drugi najboljši napad ima Elversberg z 62 zadetki.

Navijači HSV-ja so vrnitev v Bundesligo proslavili v slogu. FOTO: Profimedia icon-expand

Podpora, o kateri lahko večina klubov samo sanja

Po podatkih iz trenutne sezone ima HSV kar 120 tisoč včlanjenih navijačev. Le pet nemških klubov (Bayern, Borussia Dortmund, Schalke, Eintracht Frankfurt) se lahko pohvali z več "uradnimi" navijači. V tem pogledu sicer močno prednjači bavarski velikan iz Münchna, ki ima kar 400 tisoč članov. Vse kaže, da bosta prihodnjo sezono med nemško elito kar dva kluba iz Hamburga. St. Pauli, ki je napredoval lani, je namreč na dobri poti, da obstane v Bundesligi, saj ima na zadnjem varnem mestu ob tekmi manj dve točki prednosti pred Heidenheimom. HSV in St. Pauli sta se med elito nazadnje pomerila leta 2011.