V hudi vročini napredovala tudi Flamengo in Chelsea

Vse tekme so minile v hudi vročini, tekma med Boca Juniors in Aucklandom v Nashvillu pa je bila celo prekinjena za eno uro zaradi nevihte in nevarnosti udara strel.

V torek zvečer je portugalska Benfica ugnala nemški Bayern z 1:0, na drugi tekmi skupine C pa sta se argentinska Boca Juniors in novozelandski Auckland razšla z neodločenim izidom 1:1.

Benfica in Bayern v peklenski vročini do napredovanja, izpad Boce Juniors

Poleg Flamenga, Chelseaja, Bayerna in Benfice so se v osmino finala uvrstili tudi brazilska Botafogo in Flamengo, francoski PSG, italijanski Juventus in angleški Manchester City.

Po nepopolnem zadnjem krogu so znani že štirje pari osmine finala. To so Palmeiras - Botafogo, Benfica - Chelsea, PSG - Inter Miami in Flamengo - Bayern München.

Današnja večerna para skupine F (obe tekmi bosta ob 21. uri) sta Borussia Dortmund - Ulsan in Mamelodi Sundowns - Fluminense, v noči na četrtek pa bosta še zadnja dvoboja v skupini E. Para sta Inter Milano - River Plate in Urawa Red Diamonds - Monterrey.