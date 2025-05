V istem večeru sta izpadla Messi z Miamijem in Ronaldo z Al Nassrom

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sodita v najožji krog najboljših nogometašev vseh časov. Vrsto let sta bila v evropskem nogometu brez prave konkurence, med njima pa se je, predvsem med navijači, razvilo hudo rivalstvo. A leta so prišla do izraza, drug za drugim sta zapustila Evropo in se podala na različne dele sveta. Tam jima ne gre po načrtih, sinoči sta v razmaku nekaj ur s svojima ekipama izpadla iz tamkajšnjega celinskega tekmovanja.

Al Nassr je v polfinalu azijske Lige prvakov presenetljivo izgubil proti japonski ekipi Kawasaki Frontale s 3:2. Arabska zasedba na čelu s portugalskim zvezdnikom Cristianom Ronaldom je tako izpadla. Za vodstvo Japoncev v Džedi je v 10. minuti poskrbel Tatsuya Ito. Izid je kmalu poravnal Sadio Mane, a Kawasaki je še pred odmorom znova povedel, ko je v polno zadel Yuto Ozeki. V 76. minuti je prednost gostov povišal Akihiro Ieanaga, za končni izid pa je ob zaključku tekme poskrbel Ayman Yahya. A to ni bilo dovolj, da bi Al Nassr, ki je imel izrazito terensko premoč in številne priložnosti, izsilil podaljške. Napredovala je japonska ekipa, ki je na Transfermarktu le za odtenek vrednejša od Celja, Olimpije in Maribora.

Zasedba iz Savdske Arabije, ki jo vodi Stefano Pioli, je 11-krat dražja in v svojih vrstah premore zvezdnike kot so Ronaldo, Mane, Jhon Duran, Marcelo Brozović, Otavio in Aymeric Laporte. Kawasaki se bo v finalu pomeril s savdskim Al Ahlijem, ki je v drugem polfinalu s 3:1 premagal Al Hilal. Za Al Hilal med drugim igrajo Ivan Toney, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Franck Kessie, Merih Demiral, Garbi Veiga in Edouard Mendy.

V polfinalu izpadel tudi Messi z Miamijem

Sanje Interja iz Miamija, da osvoji pokal severnoameriških prvakov (pred tem severnoameriška Liga prvakov), so se končale v polfinalu. S skupnim izidom 5:1 in zmagama na obeh tekmah je bil boljši Vancouver Whitecaps. Miami je po prvi tekmi zaostajal z 2:0, nato pa je bil doma v Fort Lauderdalu poražen še s 3:1. Argentinski zvezdnik Lionel Messi in urugvajski napadalec Luis Suarez sta na povratni tekmi pripravila priložnost za nekdanjega soigralca v Barceloni Jordija Albo, ki je v deveti minuti poskrbel za vodstvo Interja. Toda preobrat Miamija, ki ga vodi še en nekdanji igralec Barcelone Javier Mascherano, se ni uresničil. 37-letni Messi je pri vodstvu z 1:0 zapravil veliko priložnost, na drugi strani pa so v drugem polčasu Kanadčani trikrat zatresli domačo mrežo. V polno so zadeli Brian White, Pedro Vite in Sebastian Berhalter.

Vancouver, ki lahko postane sploh prvi kanadski prvak, bo tako v finalu igral proti zmagovalcu drugega polfinala, kjer se merita mehiški ekipi Tigres in Cruz Azul. Prva tekma v Monterreyju se je končala z neodločenim izidom (1:1). "Čeprav se je Miami prvič uvrstil v polfinale, nas poraz zelo boli, saj smo si želeli zaigrati v finalu. Ampak moramo sprejeti, da nas je nasprotnik nadigral. Sedaj se moramo osredotočiti na ligo," je po izpadu dejal Mascherano. Miami trenutno v vzhodni konferenci lige MLS zaseda peto mesto, kmalu pa jih čaka tudi nastop na klubskem svetovnem prvenstvu, kjer jih v skupinskem delu čakajo egipčanski Al Ahly, za katerega igra Nejc Gradišar, portugalski Porto in brazilski Palmeiras. "Ne razmišljam o klubskem svetovnem prvenstvu. Pred nami je še mesec in pol, zato bi bila napaka, če bi se osredotočili na to," dodaja Argentinec na klopi Interja.