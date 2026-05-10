Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V Italiji nov rasistični incident: Rekel mi je 'opica'

Videm, 10. 05. 2026 10.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Keinan Davis in Alberto Dossena

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese je sporočil, da je bil njegov nogometaš Keinan Davis na prvenstveni tekmi proti Cagliariju, ki jo je klub iz Vidma dobil z 2:0, deležen rasističnih opazk. Temnopoltega Angleža naj bi žalil branilec Alberto Dossena, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Keinan Davis je na Instagramu zapisal, da ga je Alberto Dossena označil za opico. "Ta rasistični strahopetec mi je rekel 'opica' med današnjo tekmo. Upam, da bo zveza Serie A kaj ukrenila v zvezi s tem, ampak bomo videli," je na družbenih omrežjih zapisal nogometaš Udineseja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obtožbe je branilec Cagliarija na istem družbenem omrežju nato zanikal. "Zelo me je užalostilo in prizadelo, da sem bil obtožen rasizma. To so zelo resne obtožbe. Nikoli nisem niti pomislil, da bi koga užalil na tak način. Zame je prvič, da se moram braniti žaljivih obtožb. Tovrstna dejanja niso blizu moji kulturi in vzgoji," se je odzval Dossena.

Keinan Davis in Alberto Dossena
Keinan Davis in Alberto Dossena
FOTO: Profimedia

Davisov klub se je postavil v bran svojemu nogometašu. "Udinese želi izraziti svojo polno podporo Keinanu Davisu po sramotnih rasističnih žalitvah, ki jih je bil deležen s strani nasprotnega igralca med tekmo. Klub ostro obsoja takšno gnusno vedenje, ki povzroča resno škodo podobi in vrednotam športa, ki ga imamo radi," je Udinese sporočil v izjavi.

Videmčani so Cagliari premagali z 2:0, prav Davis pa je prispeval podajo za drugi gol Udineseja.

serie a rasizem keinan davis alberto dossena

Galatasaray turški nogometni prvak

Ne le v Mariboru, razgreti navijači prekinili tudi derbi v Pragi

24ur.com Infantino obsodil rasističen incident v Italiji: Zahteval bom ostre kazni
24ur.com Črnogorski nogometaš nasprotnika med tekmo ugriznil
24ur.com Barcelona obsoja rasistično žaljenje nigerijskega košarkarja Nnajija
24ur.com 'Vinicius se obnaša kot nedorasel otrok, a za rasizem ni opravičila'
24ur.com Za rasistično šalo na soigralčev račun prejel sedem tekem prepovedi
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699