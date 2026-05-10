V Italiji nov rasistični incident: Rekel mi je 'opica'

Keinan Davis je na Instagramu zapisal, da ga je Alberto Dossena označil za opico. "Ta rasistični strahopetec mi je rekel 'opica' med današnjo tekmo. Upam, da bo zveza Serie A kaj ukrenila v zvezi s tem, ampak bomo videli," je na družbenih omrežjih zapisal nogometaš Udineseja.

Obtožbe je branilec Cagliarija na istem družbenem omrežju nato zanikal. "Zelo me je užalostilo in prizadelo, da sem bil obtožen rasizma. To so zelo resne obtožbe. Nikoli nisem niti pomislil, da bi koga užalil na tak način. Zame je prvič, da se moram braniti žaljivih obtožb. Tovrstna dejanja niso blizu moji kulturi in vzgoji," se je odzval Dossena.

Davisov klub se je postavil v bran svojemu nogometašu. "Udinese želi izraziti svojo polno podporo Keinanu Davisu po sramotnih rasističnih žalitvah, ki jih je bil deležen s strani nasprotnega igralca med tekmo. Klub ostro obsoja takšno gnusno vedenje, ki povzroča resno škodo podobi in vrednotam športa, ki ga imamo radi," je Udinese sporočil v izjavi.

Videmčani so Cagliari premagali z 2:0, prav Davis pa je prispeval podajo za drugi gol Udineseja.