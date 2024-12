V Italiji še naprej srdit boj za prvaka, slavile vse tri ekipe z vrha

V italijanskem prvenstvu so tudi po 17. krogu ekipe še naprej izredno izenačene. Vodilni trojec – Atalanta, Napoli in Inter –, ki se nahaja v razmaku treh točk, je uspešno opravil s predzadnjim dejanjem v letu 2024. Bergamaschi so v izdihljajih tekme prišli do zmage proti Empoliju (3:2), Neapeljčani so v gosteh premagali Genoo (1:2), nerazzurri pa doma Como (2:0). Vsi vrhunci 17. kroga Serie A pa spodaj.