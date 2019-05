'Veselica' v Bergamu: Iličićeva Atalanta v Ligi prvakov

Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličićsi je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva z Atalanto priboril nastop v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Po zmagi proti Sassuolu s 3 : 1 je ekipa iz Bergama zasedla končno tretje mesto med italijansko elito.Iličić, ki je za Atalanto odigral vso tekmo, je v sezoni zbral 12 golov in sedem asistenc. Prvi strelec lige je bilFabio Quagliarella, napadalec Sampdorie je zadel 26-krat. VLigo prvakov bodo ob prvaku Juventusu in drugouvrščenem Napoliju šli še nogometaši Interja. Samir Handanović, najboljši vratar lige, in druščina sta v zadnjem krogu po izjemno razburljivi predstavi, v kateri je moral večkrat dobro posredovati nekdanji slovenski reprezentančni vratar, premagala Empoli z 2 : 1 in končala na četrtem mestu. Obstanek v Serie Asi je že pred tem zagotovilJasmin Kurtić, njegov Spal je končal na 13. mestu, Leo Štulac je s Parmo pristal na 14. mestu in prav tako ostaja med elito, tako kot tudi CagliariValterja Birse, ki je zasedel 15. mesto. Še dve mesti nižje je pristala Genoa Roka Vodiška. Manj uspeha sta imela Boštjan Cesars Chievom inLuka Krajnc s Frosinonejem, oba bosta tako kot Empoli v prihodnje igrala v drugi ligi. V Ligi Evropa bodo igrali Lazio kot pokalni prvak, Milan in Roma.

Neslaven rekord Chieva

Italijanski nogometni prvoligaš Chievo iz Verone, katerega član je tudi nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar, je ob koncu sezone poskrbel za neslaven rekord. Leteči osli, kot je njihov vzdevek, so sezono po odbitku treh točk zaradi nepravilnega poslovanja končali z vsega 17 točkami. To je najmanj v obdobju, ko zmaga šteje tri točke in odkar liga od leta 2004 šteje 20 klubov. Chievo, ki je sezono končal z 0 : 0 proti Frosinoneju, ki se tako kot Chievo (ta po 11 letih) poslavlja od prve lige, je tako popravil rekord Pescare iz sezone 2017/18, ko je osvojila 18 točk. V drugi rang tekmovanja se po zadnjem krogu seli še Empoli.



Izidi 38. kroga:

Frosinone – Chievo0 : 0

Luka Krajnc je bil na klopi Frosinoneja, Boštjan Cesar (Chievo) je igral vso tekmo.



Bologna – Napoli 3 : 2(2 : 0)

Santander 43., 88., Džemaili 45.; Ghoulam 57., Mertens 77.



Torino – Lazio 3 : 1

Falque 51., Lukić 53., De Silvestri 80.; Immobile 66.



Sampdoria – Juventus 2 : 0 (0:0)

Defrel 84., Caprari 90.

Vid Belec (Sampdoria) je bil na klopi.



Inter – Empoli 2 : 1 (0:0)

Samir Handanović je branil za Inter.



Fiorentina – Genoa 0 : 0



Spal – Milan 2 : 3 (0 : 1)

Vicari 28., Fares 53.; Calhanoglu 18., Kessie 23., 66./11-m

Jasmin Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



Roma– Parma 2 : 1 (1:0)

Pellegrini 35., Perotti 89.; Gervinho 86.

Leo Štulac (Parma) je igral do 66. minute.



Atalanta – Sassuolo 3 : 1 (1:1)

Zapata 40. Gomez 53., Pašalić 65.; Berardi 20.

RK: Berardi 45./Sassuolo



Cagliari – Udinese 1 : 2 (1 : 0)

Pavoletti 17.; Hallfredsson 59., De Maio 69.

Valter Birsa (Cagliari) je na klopi.