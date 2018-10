V javnosti posnetek napada ruskih nogometašev na visokega politika

Nogometašema, ruska nogometna zveza se je od omenjenega dvojca že distancirala, češ da nista del reprezentance, saj nista bila povabljena na zadnji zbor nogometašev, grozijo hude sankcije. Kluba Zenit in Krasnodar zadeve nista želela komentirati, ruska prva liga pa je omenjeni dvojec označila za huligana. "Ruska Premier League je ogorčena in ostro obsoja razgrajaško dejanje nogometašev," so zapisali v uradnem sporočilu. "To ne blati zgolj uglednih imen klubov, kot sta FC Zenit in FC Krasnodar, temveč celotnega ruskega nogometa. Verjamemo, da bosta ostro kaznovana. V nogometu ni prostora za huligane," so še pristavili.

Grozi jima do pet let zaporne kazni

Preiskava že poteka, grozi pa jima celo do petletna zaporna kazen. Notranje ministrstvo je že sporočilo, da je odprlo preiskavo, član izvršnega odbora ruske nogometne zveze Igor Lebedjev pa je sporočil: "Organi kazenskega pregona bo to označila kot huliganstvo. Kazen za to je zelo ostra, tudi do pet let zapora."

Vse se je začelo s prošnjo Denisa Paka nogometašema, za katera se je pozneje izkazalo, da sta bila v opitem stanju, naj malce spustita ton, nato sta se Aleksander Kokorin in Pavel Mamajev odločila kar fizično obračunati z visokim članom ruskega ministrstva za industrijo in trgovino ter njegovim prijateljem Sergejem Gaisinom.



Kokorin je v nadaljevanju s stolom udaril Paka, ki je pri tem utrpel lažji pretres možganov. Vse je posnela tudi kamera gostinskega objekta in s posnetka je jasno razvidno, da sta bila nogometaša zelo agresivna in da se jima je šele ob posredovanju drugih gostov uspelo vsaj malce umiriti.