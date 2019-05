L'Equipe odkriva, da se je tragično preminuli Sala upiral odhodu na Otok

Posnetek, ki je zaokrožil v javnosti in ga je objavil ugledni pariški L'Equipe bo (je) gotov še dodatno razbesnel vse tiste, ki menijo, da Emiliano Sala sploh ne bi smel biti v letalo te nevihtne noči iznad Rokavskega preliva. Francoski medij je objavil posnetek na katerem je moč slišati Argentinca, ki se je bližnjemu sorodniku pritoževal, "da se mu sploh ne gre v Cardiff, da ne želi zamenjati kluba in da je vse skupaj le del posla". S tem naj bi napeljeval, da lastnika francoske ekipe Nantes zanima le in zgolj finančna plat transferja. "Dobil sem sporočilo od mojega zastopnika. Rekel je, da se moram pogovoriti s sinom predsednika kluba, saj ima odlično ponudbo zame. Nantes naj bi ob tem mastno zaslužil, zato me želi na vsak način prodati, meni se pa nikakor ne gre," je med drugim, kot objavljaL'Equipe, dejal nesrečni Argentinec. ...

"Evo, na vsak način želijo, da grem. Ne bojim se, celo življenje se borim, tako da mi nič ni pretežko. Toda na Otok ne želim iti. Upam, da bo do konca prestopnega roka na moj naslov romala ponudba, ki me bo bolj razveselila," je takrat še dejal Sala, ki ni imel dobrega mnenja o predsedniku Nantesa. "Seveda bi rad, da ima od mojega prestopa lep del kolača tudi Nantes. Klub je veliko naredil zame, toda za vsako ceno na Otok ne grem. Po drugi strani pa s predsednikom ne želim govoriti. Očitno mu je vseeno zame, ne razmišlja kaj si mislim o prestopu v Cardiff, njemu je pomemben le denar. Sploh me ni vprašal, kaj menim o otoški ponudbi," je še pred odhodom v Wales povedal Argentinec in pogovor zaključil prav nič optimistično. "Vse skupaj je en velik kaos. Nikogar ne zanima, kako se počutim in kakšne so moje želje."