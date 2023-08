V kapetanskem slogu zrežiral zgodovinski večer in poudaril: Delo še ni končano

S tremi zadetki – enim na prvi in dvema na povratni tekmi v Stožicah – je Timi Max Elšnik v kapetanskem slogu poskrbel za zgodovinski uspeh Olimpije proti Ludogorcu. Potem ko je Matevž Vidovšek v zadnji sekundi z ubranjeno enajstmetrovko preprečil podaljške in dokončno potrdil napredovanje zmajev, je v Stožicah sledilo nepopisno slavje. Kapetan pa ga je hitro umiril z besedami, da delo še ni opravljeno. "Veselili se bomo, ko se bomo uvrstili v Ligo Evropa, potem pa bomo napadli Ligo prvakov."

Glavna naloga zmajev to poletje je opravljena, bi lahko zaključili, potem ko so aktualni državni prvaki iz kvalifikacij za Ligo prvakov po Valmieri izločili še Ludogorec in si zagotovili vsaj skupinski del Konferenčne lige. A ne, če vprašate glavnega junaka obeh obračunov z bolgarskim prvakom, ki se je v 180 minutah podpisal pod hat-trick za skupno zmago s 3:2. "Zgodovinski večer v Stožicah. Odkar sem v Olimpiji, še niso bile tako polne. Izjemno sem užival, glavno mesto Slovenije to tudi potrebuje. Interes za nogomet moramo dvigniti na višji nivo, kar nam lahko uspe samo z rezultati. Zasluženo bo v Ljubljani evropska jesen, ampak moram poudariti, da delo še ni opravljeno. Razumem slavje, ampak kot je rekel Kobe Bryant: 'Jobe is not done.' Naslednji cilj mora biti Liga Evropa, če nam uspe, pa še Liga prvakov. Bilo je izjemno," je Timi Max Elšnik kipel od ponosa, ko je na novinarski konferenci potegnil črto pod zgodovinski uspeh Olimpije.

Srhljivka, ki se je ne bi sramoval niti Hitchcock Ne le zaradi dejstva, da si je ljubljanski klub prvič v svoji bogati zgodovini zagotovil skupinski del enega od evropskih tekmovanj, torkov večer v Ljubljani je bil zgodovinski tudi zaradi srhljivke, ki smo jo spremljali v zadnjih minutah. Pri izidu 1:1 so gostje v 89. minuti stresli okvir vrat. Na drugi strani je Elšnik po uigrani akciji iz kota zadel za zmago, a je Ludogorec povsem ob koncu prišel do enajstmetrovke za morebitno izenačenje. Tekla je že 12. minuta dodatka, ko je Matevž Vidovšek sijajno prebral namero Kirila Despodova.

Sledilo je nepopisno rajanje in vdor ljubljanskih navijačev na igrišče, kar bi Olimpijo utegnilo drago stati. Elšnik veselje navijačev razume, a je še enkrat poudaril, da z uspehom v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov pot zmajev še ni zaključena: "Ni še konec. Veselili se bomo, ko se bomo uvrstili v Ligo Evropa, potem pa bomo napadali Ligo prvakov. Če bi bil navijač, bi se ga danes napil. Verjamem, da se ga marsikdo bo, tudi če gre jutri v službo. To bo večer, o katerem bodo razlagali svojim otrokom. Ponosen sem, da sem del te zgodbe."

O tujini (še) ne razmišlja, najprej ga čaka tretji krog Osrednji vezist je trenutno eden tržno najbolj zanimivih nogometašev zmajev. Ne skriva želje, da bi pri 25 letih svojo srečo znova poskusil v tujini. Z odličnimi predstavami na evropski sceni si je svojo ceno brez dvoma še dvignil in vprašanje je, koliko časa bo še član aktualnih prvakov. "To ni od mene odvisno. Vsak si želi iti v tujino na višji nivo. Ampak lažje je počakati teden ali dva, ko veš, da te kmalu čaka tekma z Ludogorcem ali Galatasarayjem. Zadeve v nogometu se čez noč odvijajo tako hitro. Bomo videli, kam vse skupaj vodi," ugibanja o selitvi v tujino umirja Elšnik, ki ga v naslednjem krogu čaka zmagovalec obračuna med Galatasarayjem in Žalgirisom. Prva tekma se je končala brez zmagovalca (2:2).

icon-expand Zmaji so oba gola na povratni tekmi dosegli iz prekinitve. Prvega po podaji s prostega strela, pri drugem pa je Svit Sešlar iz kota odlično našel samega Elšnika. FOTO: Aljoša Kravanja

Pozna se, da je jedro ekipe ostalo skupaj Po mnenju štirikratnega slovenskega reprezentanta je k zgodovinskemu mejniku Olimpije odločilno botrovalo prav dejstvo, da je v klubu poleti (vsaj zaenkrat) ostala večina nosilcev iz lanske šampionske sezone: "Ogromno je pomagalo, da je jedro ekipe ostalo skupaj. To je glavni razlog, da Olimpija evropskih uspehov ni imela že prej. Pozna se, da je ostalo osem, devet igralcev iz prve postave. Zaradi tega lahko pridemo do rezultata tudi proti večjim klubom z osem ali devetkrat večjim proračunom." Za Olimpijo je bilo v preteklih sezonah običajno, da je v Evropi pokleknila, ko je bilo najpomembnejše. Tokrat pa se zmaji evropskega izziva skoraj polnih Stožic niso ustrašili. Po hitro prejetem zadetku so ohranili mirno kri in odgovorili v pičlih štirih minutah. Tudi v nadaljevanju so prevladovali, imeli zrelejše priložnosti, na odločilno pa je bilo potrebno čakati vse do 92. minute. "Pomembno je bilo, da nismo razpadli, ko smo bili v zaostanku, in smo verjeli vase. Prepričani smo bili, da bomo dosegli gol. Potem smo večji del prvega polčasa dominirali. Če bi imeli več sreče, bi se lahko tekma že prej obrnila v našo smer, ampak to so evropske tekme proti velikim klubom. Logično je, da jih ne bo lahko prekucniti," je potek srečanja komentiral Elšnik.

icon-expand Joao Henriques, ki je na klopi zmajev nadomestil Alberta Riero, je Ljubljančane popeljal do zgodovinskega uspeha. FOTO: Damjan Žibert