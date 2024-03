Stojanović: 'Mislim, da smo si zaslužili malo več spoštovanja od navijačev'

"Veseli smo zmage, čeprav na koncu lahko rečemo, da je učinek enak kot po tekmi z Malto. Ponosni smo lahko na to, da smo prekinili njihov niz zmag, saj enajst tekem zapored niso bili poraženi. To pomeni veliko," je predstavo svojih soigralcev po četrtkovem remiju z Malto opisal v slovenskem dresu znova odlični Petar Stojanović.

Tudi najbolj strastni oboževalci super zvezdnika Cristiana Ronalda so za trenutek pozabili nanj in se spomnili, da so prišli spremljati tekmo slovenske reprezentance. To je opazil tudi Stojanović, ki pa je s potekom dogodkov vseeno bil rahlo zaskrbljen. "V tekmi smo uživali, ampak edino kar je malo žalostno in me skrbi, je bila ta atmosfera danes. Občutek sem imel, da so bolj navijali za Ronalda in Portugalsko kot nas. Mislim, da smo si zaslužili malo več spoštovanja od vseh navijačev. Edino vsaka čast našim vodenim navijačem, ki so z nami vedno, že od San Marina," je situacijo na tribunah opisal nogometaš Sampdorie.