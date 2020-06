V klubu Cruz Azul 22 okuženih z novim koronavirusom

V mehiškem nogometnem klubu Cruz Azul so zabeležili 22 pozitivnih primerov na novi koronavirus, vsi so bili asimptomatski. Od tega so osem primerov zabeležili v moški profesionalni ekipi in 14 v ženski ekipi, je v soboto objavila mehiška liga, liga MX. Dvaindvajset igralcev in igralk, ki so bili pozitivni, ne kaže simptomov bolezni.

Moška ekipa Cruz Azula s sedežem v Ciudad de Mexicu je trenutno na pripravah zunaj prestolnice. V klubu so se odločili, da bodo okužene igralce preselili v prestolnico, kjer bodo v osamitvi in pod zdravniškim nadzorom. Med okuženimi je tudi urugvajski napadalec Jonathan Rodriguez. V Mehiki so sezono 2019/20, clausuro, zaradi pandemije novega koronavirusa končali, ne da bi razglasili prvaka. V celinsko prvenstvo Concacaf za leto 2021 bo napredoval Cruz Azul kot najvišje uvrščeni klub v trenutku prekinitve sezone. Mehiško prvoligaško nogometno prvenstvo ima vsako leto dve sezoni, aperturo in clausuro. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo nadaljevalo ligaško prvenstvo. Nogomet se bo v Mehiki po štirimesečnem premoru vrnil v začetku julija s prijateljskim turnirjem med osmimi ekipami, katerega prihodke od televizijskih pravic bodo namenili otrokom zdravstvenih delavcev, ki so umrli med pandemijo. Mehiški nogometni pokal bo potekal brez gledalcev na tribunah od 3. do 19. julija. Osem ekip (Club America, Atlas, Cruz Azul, Guadalajara, Mazatlan, Pumas, Tigres in Toluca) bo razdeljenih v dve skupini, ena skupina bo igrala v Zapopanu, druga v Ciudad de Mexicu. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: AP PREBERI ŠE Uefa: Trenutno ne rabimo načrta B za Ligo prvakov v Lizboni