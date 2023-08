V La ligi kamere tudi v slačilnicah?!

Athletic Bilbao je v prvem krogu gostil Real Madrid, kamera pa je posnela baskovske nogometaše, ko so pred odhodom na igrišče stadiona San Mames molili Oče naš. Posnetek se je kmalu razširil po družbenih omrežjih. "Slačilnica na našem stadionu ali katerem koli drugem je nekaj osebnega, nekaj zasebnega. Prostor samo za nas," je dejal Unai Simon, 26-letni vratar Athletica in španske reprezentance. "V njej se želimo miselno zbrati, imamo svoje rituale, govorimo osebne stvari ljudem, ki jim zaupamo," je dodal na novinarski konferenci v Bilbau. Ekipa Athletica, v kateri igrajo le Baski, ima že desetletja navado, da se pred odhodom na igrišče zbere v krogu v garderobi in zmoli Oče naš. V preteklosti je molitev vodil duhovnik, že leta pa to počne kapetan ekipe. Vsi igralci spoštujejo običaj, ne glede na versko prepričanje.

Nogometaši v črtastih rdeče-belih dresih in črnih kratkih hlačah so se prejšnji konec tedna počutili neprijetno, ko so zagledali kamero, uperjeno vanje. "Potem pomisliš, da je morda bolje, da si ščitnik natakneš ali čevlje obuješ drugače, ne tako, kot si vajen ali rad delaš," je dejal Simon. "In zakaj bi morali vsi vedeti, h kateremu svetniku molite? Igralci imamo različne navade, ki jih ne želimo deliti z drugimi," je pripomnil vratar. La Liga, ki jo vodi Javier Tebas, nenehno išče nove načine za zaslužek, zato je ta mesec klubom predlagala snemanje nogometašev zunaj igrišča. Če se bodo dogovorili, bodo klubi v zameno dobili dodaten denar od televizijskih pravic. Več snemanja in več raznolikih vsebin bodo dovolili, več denarja bodo dobili.

V skladu s tem dogovorom bodo imele prost vstop v slačilnice televizije, ki imajo kupljene pravice za televizijske prenose tekem. Od 20 prvoligašev so takšno ponudbo zavrnili le pri Real Madridu. Predsednik kraljevega kluba iz prestolnice Florentino Perez je namreč v slabih odnosih s Tebasom. "Mislim, da ima Real Madrid pravico, da ne privoli, to pravico mu je dalo sodišče," je na novinarski konferenci v Madridu povedal trener Real Madrida Carlo Ancelotti. "Nesmiselno je postaviti kamero v garderobo," je poudaril.

Iz La Lige so sporočili, da je njihov cilj približati igralce gledalcem in s tem izboljšati vsebino televizijskih prenosov. Poleg vstopa v slačilnice so snemalci posneli intervjuje s trenerji pred tekmami in ob polčasu, mikrofoni pa so bili postavljeni tudi med odmorom za osvežitev, ko so igralci pili vodo iz plastenk, trenerji pa so jim dajali navodila.