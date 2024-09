V Lendavi sedem golov, preobrat Nafte in petarda v mreži Domžal

Izbranci začasnega domžalskega trenerja Mateja Podlogarja, ki je v nedeljo zamenjal Erika Merdanovića, so na najboljši možni način odprli dvoboj v Prekmurju. Že v 30. sekundi so si priigrali prvo priložnost, po podaji Harisa Vučkića se je v lepi priložnosti znašel Luka Baruca, njegov strel pa je v zadnjem hipu zaustavil Darko Hrka.

V nadaljevanju akcije in kotu z desne strani so igralci iz osrednje Slovenije povedli po močnem in neubranljivem voleju Maria Krstovskega v desni spodnji kot lendavskih vrat.

Domžalčani so po vodilnem golu imeli absolutni nadzor na igrišču in bili nevarnejši. V 20. minuti je domači vratar Zsombor Senko z refleksno obrambo zaustavil strel Krstovskega, po kotu z leve strani pa je po pravem "fliperju" v lendavskem kazenskem prostoru Kristijan Tojčić dosegel avtogol za 0:2.

Nafta je prvič zagrozila v 35. minuti, po strelu Luke Božičkovića z roba kazenskega prostora pa se je izkazal domžalski vratar Ajdin Mulalić.

Gostitelji so v zaključku prvega polčasa močno pritisnili na vrata gostov in dosegli kar dva gola, oba po močnih in natančnih strelih z roba kazenskega prostora. Najprej je zadel Zsombor Kalnoki-Kis, nato pa Hristijan Georgievski.

Lendavčani so v začetku drugega polčasa izpeljali bliskovit nasprotni napad, a je bil Milan Klausz premalo odločen in priložnost je splavala po vodi. V 49. minuti pa so gostitelji povedli, po prostem strelu s skoraj polovice igrišča je Georgievski presenetil nezbranega in slabo postavljenega vratarja Mulalića.

V 57. minuti je Rene Lampreht, potem ko je kot zadnji igralec v obrambni vrsti na nedovoljen način zaustavil Klausza, prejel rdeči karton, po prostem strelu pa je Szabolcs Szalay povišal na 4:2.

Šest minut kasneje so gostitelji izpeljali novo nevarno akcijo, po zvitem strelu pa je Klausz zadel za visoko vodstvo s 5:2.

Nafta bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, Domžale pa v Ljubljani pri Bravu. Obe tekmi bosta v nedeljo, 15. septembra.