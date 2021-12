V lepotici kroga z devetimi zadetki City premagal Leicester, nova zmaga Arsenala

Kazalo je na katastrofo Leicestra, ki pa je v drugem polčasu pokazal povsem drug obraz ter med 55. in 66. minuto prek Jamesa Maddisona , Ademola Lookmana in Nigerijca Kelechija Iheanachoja znižal na 3:4. Pri Manchester Cityju je nastal manjši preplah, 'mir v hišo' pa je prinesel Španec Aymeric Laporte , ki je v 69. minuti povišal na 5:3, piko na i pa je v končnici tekme postavil Sterling .

Varovanci katalonskega strokovnjaka Pepa Guardiole so silovito začeli obračun proti lisicam in "na dan obdarovanja" v prvih 25 minutah zabili kar štiri gole, potem ko so zadeli Kevin De Bruyne , Riyad Mahrez , Ilkay Gündogan in Raheem Sterling .

Tottenham je v mestnem dvoboju na domačem dvoboju premagal Crystal Palace s 3:0. Za gostitelje so zadeli Harry Kane (32.), Brazilec Lucas Moura (34.) in Južnokorejec Heung-Min Son (74.). Ob tem velja omeniti, da je Kane dosegel že svoj deveti gol na tako imenovani "boxing day" in se na tovrstni lestvici izenačil z Robbiejem Fowlerjem .

Southampton je na obračunu proti West Hamu osvojil vse tri točke. Za gostujočo zasedbo so v Londonu zadeli Norvežan Mohamed Elyounoussi (8.), James Ward-Prowse (61.) in Poljak Jan Bednarek (70.), za domačo pa Jamajčan Michail Antonio (49.) in Alžirec Mohamed Said Benrahma (65.).

Chelsea je v gosteh premagal Aston Villo s 3:1 in se po točkah izenačil z drugouvrščenim Liverpoolom. Zasedba iz Birminghama je v odsotnosti trenerja Stevena Gerrarda, ki je zaradi okužbe v samoizolaciji, povedla v 28. minuti, potem ko je avtogol dosegel Reece James. Letošnji zmagovalci lige prvakov so le šest minut potrebovali, da so izenačili po zadetku Italijana Jorginha z 11-metrovke, v drugem polčasu pa so dokončno strli odpor domače zasedbe. Najprej je v 56. minuti zadel robustni belgijski napadalec Romelu Lukaku, v sodnikovem podaljšku pa je po prekršku nad njim in dosojeni 11-metrovki svoj drugi gol zabil Jorginho.

Angleško državno prvenstvo, 19. krog (nedeljske tekme), izidi:

Manchester City - Leicester 6:3 (4:0)

Norwich - Arsenal 0:5 (0:2)

Tottenham - Crystal Palace 3:0 (2:0)

West Ham - Southampton 2:3 (0:1)

Aston Villa - Chelsea 1:3 (1:1)