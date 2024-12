V letu 2024 največ tekem odigral Barcin Kounde, v Sloveniji pa Ratnik

Nogometaš Barcelone Jules Kounde je v letu 2024 za katalonski klub in francosko reprezentanco vpisal 69 nastopov (5872 minut), kar je največ izmed vseh. Sledita mu Kolumbijec Jhon Arias in Urugvajec Federico Valverde. V slovenski ligi je z 52 nastopi na prvem mestu Marcel Ratnik.

Mednarodni center za proučevanje športa (CIES) je opravil nogometno raziskavo o naporih nogometašev v letu 2024 v 66 ligah in reprezentancah po vsem svetu. Do 15. decembra je največ tekem odigral branilec Barcelone in Francije Jules Kounde, ki je odigral 69 tekem (5872 minut). Sledita mu član Fluminenseja in kolumbijske reprezentance Jhon Arias (69 tekem, 5599 minut) ter vezist madridskega Reala in Urugvaja Federico Valverde (66 tekem, 5573 minut).

Naslednje tri pozicije so okupirali nogometaši, ki štejejo več kot 30 let. Argentinec Nicolas Otamendi (65 tekem, 5.449 minut), Švicar Granit Xhaka (65 tekem, 5447 minut) in Nizozemec Virgil van Dijk (64 tekem, 5523 minut). Novozelandec Tyler Bindon (56 tekem, 4894 minut), ki v tretji angleški ligi nastopa za Reading, je med prvih 100 edini nogometaš mlajši od 20 let, kar prikazuje občutek trenerjev, ko gre za uravnoteženje naporov pri mlajših igralcih. V Angliji najbolj obremenjeni ključni igralci Liverpoola in Manchester Uniteda V Premier ligi prevladujejo so poleg že omenjenega van Dijka več kot 5000 minut odigrali še William Saliba (59 tekem, 5254 minut), Bruno Fernandes (59 tekem, 5151 minut) in Diogo Dalot (60 tekem, 5025 minut). Blizu so še Moises Caicedo (58 tekem, 4994 minut), Luis Diaz (66 tekem, 4929 minut) in Declan Rice (57 tekem, 4914 minut).

V Španiji v ospredju Real in Barcelona V La Ligi pričakovano prevladujejo nogometaši Real Madrid in Barcelone, ki so zasedli prvih osem mest. Ob Koundeju in Valverdeju so tu še Antonio Rudiger (60 tekem, 5203 minut), Robert Lewandowski (61 tekem, 4681 minut), Jude Bellingham (54 tekem, 4669 minut), Kylian Mbappe (59 tekem, 4659 minut), Vinicius Junior (57 tekem, 4626 minut) in Pau Cubarsi (60 tekem, 4559 minut).

V Italiji nihče ni presegel 5000 minut Nekoliko presenetljivo je največ minut izmed vseh igralcev Serie A zbral nogometaš Bologne Remo Freuler (56 tekem, 4780 minut). Sledita mu standardna člana začetne enajsterice rossonerov Tijjani Reinjders (61 tekem, 4709 minut) in Theo Hernandez ter kapetan Napolija Giovanni Di Lorenzo (52 tekem, 4587 minut).

Zanimivo, med prvih 17 ni niti enega nogometaša milanskega Interja, kar priča o tem, s kako širokim kadrom razpolaga in koliko rotacij opravlja trener Simone Inzaghi. V Nemčiji izstopa Leverkusen Med nogometaši nemške Bundeslige izstopajo člani Bayerja iz Leverkusna, a za to je delno kriva tudi neverjetna lanska sezona varovancev Xabija Alonsa, ki so igrali tako v finalu pokalnega tekmovanja kot tudi v finalu Lige Evropa. Tako je med prvo osmerico tistih, ki so v Nemčiji zbrali največ minut, kar šest igralcev Bayerja.

Poleg Xhake so tu še Jonathan Tah (61 tekem, 5250 minut), Edmond Tapsoba (59 tekem, 4885 minut), Piero Hincapie (61 tekem, 4760 minut), Alex Grimaldo (60 tekem, 4683 minut) in Florian Wirtz (65 tekem, 4542 minut) ter Bayernova Joshua Kimmich (61 tekem, 5221 minut) in Harry Kane (56 tekem, 4592 minut). V Franciji 5000 minut presegel le napadalec Lilla V francoski Ligue 1 je izmed vseh nogometašev le Jonathan David (63 tekem, 5111 minut) odigral več kot 5000 minut. V večji meri so pričakovano pri vrhu nogometaši Paris Saint-Germaina - Achraf Hakimi (58 tekem, 4929 minut), Willian Pacho (51 tekem, 4557 minut), Vitinha (53 tekem, 4329 minut) in Joao Neves (59 tekem, 4280 minut) - med njih pa se je vrinil kanadski branilec Nice Moise Bombito (51 tekem, 4583 minut).

V Sloveniji najbolj 'obremenjen' Ratnik Marcel Ratnik je kar se tiče nogometašev slovenske lige v letu 2024 zbral največ nastopov, branilec Olimpije je zaigral na 52 tekmah (4409 minut). Tik za njim je mariborski bočni branilec Pijus Širvys, ki je zbral le tekmo manj (4269 minut). Na tretjem mestu je član Brava Nemanja Jakšić (39 tekem, 3540 minut), za njim pa celjska branilca David Zec (43 tekem, 3537 minut) in Žan Karničnik (43 tekem, 3526 minut).

