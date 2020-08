V ligi MLS spet gledalci

S tekmo med Dallasom in Nashvillom se je začelo nadaljevanje rednega dela v severnoameriški ligi MLS. V Teksasu je Nashville prišel sploh do svoje prve zmage v ligi, za končnih 1:0 je zadel David Accam v 86. minuti. Spet so bili na tribunah tudi gledalci, teh se je ob upoštevanju medsebojne razdalje zaradi novega koronavirusa zbralo 2912.

icon-expand Aljaž Struna FOTO: AP Tako Dallas kot Nashville sicer nista sodelovala na turnirju v Orlandu zaradi primerov okužb s koronavirusom v ekipi. Tako morata ujeti tekmece, ki so na Floridi odigrali po tri tekme, ki so štele za redni del. V ligi MLS sicer igrajo tudi SlovenciAljaž Ivačič (Portland), Aljaž Struna (Houston), Antonio Delamea Mlinar(New England) in Robert Berić (Chicago). Prvi od teh bo nadaljevanje sezone začel Berić, ki bo 21. avgusta igral proti Columbusu.