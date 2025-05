V Ligi prvakov tudi City, Chelsea in Newcastle

Poleg Liverpoola, Arsenala in Tottenhama so si nastop v Ligi prvakov v zadnjem krogu angleškega prvenstva zagotovili še Manchester City, Chelsea in Newcastle. Praznih rok sta ostala Nottingham Forest in Aston Villa, ki sta pred 38. krogom prav tako imela možnost vsaj za peto mesto in uvrstitev med evropsko elito.