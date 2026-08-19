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Nogomet

V Ligue1 se bo tudi sodilo po novih smernicah: vzorec bo mundial

Pariz, 19. 08. 2026 10.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Lens – PSG

Nogometaši Marseilla in Strasbourga bodo začeli 89. sezono elitne francoske lige. Naslov bo branil Paris Saint-Germain, petkratni zaporedni prvak in dvakratni evropski bo znova tudi glavni favorit za osvojitev lovorike, ki bi bila že njegova 15. v zgodovini. Slovenskih nogometašev v novi sezoni lige 1 (vsaj za zdaj) ni. Sojenje bo tudi v francoski ligi po novih smernicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

PSG, ki je v sezoni 2012/13 osvojil svoj tretji državni naslov, je bil nato najboljši v francoski ligi vse doslej, izjemi sta bila naslova Monaca (2016/17) in Lilla (2020/21). Ekipa pod vodstvom Luisa Enriqueja se je v zadnjih sezonah uveljavila med evropsko elito, dvakrat zapovrstjo posegla prav na vrh, tako da bo znova tudi v domači ligi edini pravi kandidat za naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V francoski ligi, ki se sicer sooča z nekaj finančnimi zaprekami, saj si bodo klubi od televizijskih pravic razdelili vsega 187 milijonov evrov (za primerjavo, po podatkih Yahooja, angleški skoraj dve milijardi), so kandidati za najvišja mesta še Lille, Marseille, Monaco in Lyon, ki se bodo borili za prvih šest mest. Ta namreč vodijo v evropska tekmovanja.

Sojenje tudi v francoski ligi po novih smernicah

Kar zadeva sojenje, bodo tudi v Franciji, kot poroča STA, sledili navodilom in smernicam mednarodnega odbora za nogometna pravila Ifaba, ki so jih uporabljali tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ta zadevajo hitrejše menjave igralcev, vsaj minutni počitek igralca ob zahtevanju zdravniške pomoči, poseganje Vara ob napačno dosojenem drugem rumenem kartonu, sodniki bodo tudi javno pojasnjevali odločitve po posvetih z Varom in nekaj drugih novosti.

Razlagalnik

Luis Enrique je priznan španski nogometni trener in nekdanji vrhunski nogometaš. Kot trener je največje uspehe dosegel z Barcelono, s katero je leta 2015 osvojil trojno krono, vključno z ligo prvakov. Znan je po svojem taktičnem pristopu, ki temelji na posesti žoge in visokem pritisku, pred prihodom v Pariz pa je vodil tudi špansko člansko reprezentanco.

IFAB (International Football Association Board) je mednarodno telo, ki je odgovorno za določanje in spreminjanje pravil nogometne igre. Ustanovljeno je bilo leta 1886 in je edina organizacija, ki ima pravico do spreminjanja pravil, ki jih nato morajo upoštevati vse nogometne zveze po svetu, vključno s FIFA in nacionalnimi ligami.

VAR (Video Assistant Referee) je sistem video pomočnikov sodnika, ki pomaga glavnemu sodniku na igrišču pri sprejemanju ključnih odločitev. Uporablja se izključno za preverjanje štirih vrst situacij: zadetkov, kazenskih strelov, neposrednih rdečih kartonov in napačne identifikacije igralca. Namen sistema je zmanjšati število očitnih sodniških napak in povečati pravičnost igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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