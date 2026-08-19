V Ligue1 se bo tudi sodilo po novih smernicah: vzorec bo mundial

PSG, ki je v sezoni 2012/13 osvojil svoj tretji državni naslov, je bil nato najboljši v francoski ligi vse doslej, izjemi sta bila naslova Monaca (2016/17) in Lilla (2020/21). Ekipa pod vodstvom Luisa Enriqueja se je v zadnjih sezonah uveljavila med evropsko elito, dvakrat zapovrstjo posegla prav na vrh, tako da bo znova tudi v domači ligi edini pravi kandidat za naslov.

V francoski ligi, ki se sicer sooča z nekaj finančnimi zaprekami, saj si bodo klubi od televizijskih pravic razdelili vsega 187 milijonov evrov (za primerjavo, po podatkih Yahooja, angleški skoraj dve milijardi), so kandidati za najvišja mesta še Lille, Marseille, Monaco in Lyon, ki se bodo borili za prvih šest mest. Ta namreč vodijo v evropska tekmovanja.

Sojenje tudi v francoski ligi po novih smernicah



Kar zadeva sojenje, bodo tudi v Franciji, kot poroča STA, sledili navodilom in smernicam mednarodnega odbora za nogometna pravila Ifaba, ki so jih uporabljali tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ta zadevajo hitrejše menjave igralcev, vsaj minutni počitek igralca ob zahtevanju zdravniške pomoči, poseganje Vara ob napačno dosojenem drugem rumenem kartonu, sodniki bodo tudi javno pojasnjevali odločitve po posvetih z Varom in nekaj drugih novosti.