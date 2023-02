V Liverpoolu se je rodila nova zvezda, 18-letni Bajčetić navdušil Salaha

"V minulih tednih zaradi njega niso igrali nogometaši, ki so zmagali Ligo prvakov," je mladeniča pohvalil nekdanji igralec Liverpoola Jamie Carragher. "Je odličen igralec in oseba, vedno trdo gara. Odkar igra z nami je mogoče celo naš najboljši igralec. Upam, da ostane tako samozavesten," je nad svojim mladim soigralcem navdušen Salah. "Noro je. Pred enim letom sem igral nogomet s člani U-18 moštva, zdaj pa igram na Anfieldu. V tem uživam," je dejal novi zvezdnik Liverpoola. Mogoče bodo prav njegove predstave lastnoročno rešile sezono angleškega velikana. Že prihodnji torek si boste novega ljubljenca Kloppa in liverpoolovih navijačev lahko ogledali v osmini finala Lige prvakov proti Real Madridu. Prenos si boste seveda lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.