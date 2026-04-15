V Liverpoolu zaznamujejo obletnico tragedije na Hillsboroughu

Na tragični dogodek so se na tekmi lige prvakov med Liverpoolom in PSG v torek zvečer spomnili z minuto molka, navijači so na stadionu Anfield pripravili koreografijo na tribuni za golom, na kateri so s številko 97 opomnili na število žrtev. Na tekmi je PSG zmagal z 2:0 in se s skupnih 4:0 uvrstil v polfinale.

Tragedija se je zgodila 15. aprila pred 37 leti. Na stadionu Hillsborough v Sheffieldu so igrali polfinalni obračun pokala FA med Liverpoolom in Nottingham Forestom. Pred vrati že precej zastarelega objekta s številnimi varnostnimi pomanjkljivostmi je pred začetkom tekme prišlo do gneče, takratni vodja policijskega varovanja David Duckenfield pa je sprejel usodno odločitev in ukazal odpreti vsa vrata na stadion. Več tisoč gledalcev je tako preplavilo eno od tribun, ki je že bila polna, množica pa je navijače v prvih vrstah stisnila ob visoko ogrado, ki je ločila tribune od igrišča.