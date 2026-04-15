V Liverpoolu zaznamujejo obletnico tragedije na Hillsboroughu

Na tragični dogodek so se na tekmi lige prvakov med Liverpoolom in PSG v torek zvečer spomnili z minuto molka, navijači so na stadionu Anfield pripravili koreografijo na tribuni za golom, na kateri so s številko 97 opomnili na število žrtev. Na tekmi je PSG zmagal z 2:0 in se s skupnih 4:0 uvrstil v polfinale.
Tragedija se je zgodila 15. aprila pred 37 leti. Na stadionu Hillsborough v Sheffieldu so igrali polfinalni obračun pokala FA med Liverpoolom in Nottingham Forestom. Pred vrati že precej zastarelega objekta s številnimi varnostnimi pomanjkljivostmi je pred začetkom tekme prišlo do gneče, takratni vodja policijskega varovanja David Duckenfield pa je sprejel usodno odločitev in ukazal odpreti vsa vrata na stadion. Več tisoč gledalcev je tako preplavilo eno od tribun, ki je že bila polna, množica pa je navijače v prvih vrstah stisnila ob visoko ogrado, ki je ločila tribune od igrišča.
Skupno končno število žrtev je bilo 97, najmlajši med njimi je bil star le deset let, številni so bili najstniki. Tragedija je močno prizadela Liverpool in povezala skupnost navijačev, svojci žrtev pa so si desetletja prizadevali za pravico na sodiščih, saj so pristojni sprva za dogodke obtožili navijače in niso priznali odgovornosti policije in njenega napačnega ravnanja.
Kot poroča BBC, nekateri sodni postopki potekajo še danes, skoraj štiri desetletja po tragičnih dogodkih. Zaradi pravnih varnostnih zadržkov tako še vedno niso sprejeli zakona, imenovanega zakon o Hillsboroughu, ki bi pristojnim naložil obveznost "poštenega ravnanja", iskanja resnice in sodelovanja v preiskavah takšnih tragedij, so zapisali pri BBC in izpostavili zgodbo matere, ki je takrat na stadionu izgubila dve najstniški hčerki.
V mestni hiši v Liverpoolu bodo točno ob 15.06 – takrat so prekinili tekmo, ko so ugotovili razsežnosti tragičnih dogodkov – začeli spominsko slovesnost. V mestni hiši je od leta 2022 spominska plošča z imeni vseh žrtev; 95 jih je umrlo na stadionu, še dva pozneje za posledicami hudih poškodb. Podobna spominska plošča z imeni umrlih je tudi na stadionu Anfield pred glavno tribuno.
