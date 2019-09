V Ljubljani bo Izvršni odbor Uefe izbiral prizorišča finalov LP 2021, 2022 in 2023

Potem ko smo že poročali, da bo Uefa gostovala v Ljubljani, kjer bo potekalo zasedanje Izvršnega odbora, so iz Uefe sporočili, kdaj in kje se bo vse skupaj odvilo. Izvršni odbor bo v torek, 24. septembra, zasedal v hotelu InterContinental na Slovenski cesti 59. Zasedanje se bo pričelo ob 13.30, trajalo pa bo predvidoma do 17.00.

Čeferin in Agnelli se bosta med številnimi drugimi udeležila zasedanja Uefe v Ljubljani. FOTO: Uefa Še prej se bo ob 9.00 v centru Ljubljane na Trgu republike začel festival amaterskega nogometa, kjer bo Uefa inavgurirala program 'Nogomet v šolah'. Uefa si bo namreč v letih od 2020 do 2024 prizadevala, da bo nogomet še bolj vklopila v šolski sistem, na Trgu Republike bo tako organizirala t.i. 'Nogometni festival'. S tem se bo 24. septembra uradno začel projekt Uefinega programa nogometa v šolah. Dogodka se bodo udeležili tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin ter številni Uefini ambasadorji, kot so Luis Figo, Nadine Kessler, Florent Malouda in Milenko Ačimović. Vsi ti se bodo na igrišču pridružili otrokom pri tekmah 5 na 5. Uefa je razkrila tudi, kaj bodo glavne točke zasedanja izvršnega odbora v Ljubljani. Prav na tem zasedanju se bodo določila prizorišča finalov elitne Lige prvakov leta 2021, 2022 in 2023. Prav tako bo odbor izbral prizorišča finala Lige Evropa 2021 ter Uefinega superpokala 2021. Poleg tega bo sledil še izbor prizorišča za finale Futsal Eura 2022 ter Uef mladinskega turnirja leta 2021 in 2022. Poleg tega bo Uefa na tem zasedanju določila pravila za play-off in delegiranje žreba za Euro 2020. Po zasedanju bo pred novinarje na novinarski konferenci stopil sam predsednik Uefe Aleksander Čeferin.