'V Ljubljano bodo prišli zvezdniki, ki drugače nikoli ne bi prišli'

Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandzukić, Mikael Silvestre in Fabio Capello so zgolj nekateri od številnih zvezdnikov, ki so predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu že potrdili udeležbo na dobrodelni tekmi v pomoč žrtvam nedavnih poplav v Sloveniji.

Vstopnice za dobrodelno tekmo bodo danes čez dan že v prodaji na prodajnih mestih Eventima.

Evropska nogometna zveza in njen predsednik Aleksander Čeferin sta se zelo hitro odzvala na poplave in že 8. avgusta je Uefa odobrila 300.000 evrov pomoči. V okviru svojih možnosti je z 20.000 evri na pomoč priskočila tudi Nogometna zveza Slovenije. "Jaz sem tisti, ki pozna razmere v Sloveniji. Zato sem se pogovarjal z našimi ljudmi na Uefi in mi imamo določena sredstva za pomoč v primeru naravnih nesreč. Zato smo polovico namenili Rdečemu križu, drugo polovico pa Karitasu." A Uefa oz. njen predsednik se nista ustavila. Aleksander Čeferin se je odločil za prireditev dobrodelne tekme, ki bo 15. septembra on 20.00 potekala v ljubljanskih Stožicah. Neposreden prenos spektakla si boste lahko ogledali na POP TV in 24ur.com. Vsi prihodki, ki bodo zbrani s prodajo vstopnic, donacijami posameznikov in preko sponzorjev, bodo namenjeni dobrodelni fundaciji "Preprosto blizu", ki bo sredstva posredovala tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

"Škoda je zagotovo tako velika, da je niti država niti zasebniki ne bodo mogli pokriti. Kar jaz lahko storim, je nekaj takega, kot je nogometna tekma, in zagotovim, da v Ljubljano pridejo taki zvezdniki, ki drugače nikoli ne bi prišli. Na drugi strani je seveda potreben močen odziv ljudi, da pridejo na tekmo in donirajo," je glede razloga za organizacijo dogodka, ki bo v Ljubljano pripeljal nekdaj največja imena svetovnega nogometa, dejal predsednik Uefe. Ekipi zvezdnikov bosta s klopi vodila Fabio Capello in slovenski selektor Matjaž Kek.