V Londonu obračun evropskih in južnoameriških prvakov

Uefa in južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) sta podaljšali sodelovanje do 30. junija 2028. Uefa, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, in Conmebol sta v zadnjem času trdni zaveznici in močno nasprotujeta predlogu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki želi od leta 2026 naprej svetovna prvenstva prirediti na vsaki dve namesto dosedanjih štirih let.