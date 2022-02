V Madridu 'brez panike' po bolečem porazu: 'Za Benzemaja nimamo prave zamenjave'

Nogometaši madridskega Reala so s porazom proti Athleticu iz Bilbaa (0:1) v četrtfinalu domačega kraljevega pokala doživeli hladen tuš. Baski so bili večji del srečanja na stadionu San Memes precej boljši tekmec od tokrat neprepoznavnih Madridčanov, ki (v en glas) zatrjujejo, da do večjih posledic zaradi (nepričakovane) izločitve iz omenjenega tekmovanja vendarle ne bi smelo priti.

Odločilni trenutek na srečanju se je zgodil v predzadnji minuti rednega dela, ko je za bilbajski Athletic v polno meril Alex Berenguer. Ta je z zadetkom zgolj potrdil boljšo igro svojega moštva, ki je večji del tekme močno pritiskalo proti vratom Reala, ki se brez odsotnega Karima Benzemaja nikakor ni znašel. Čeprav je imel italijanski strateg Carlo Ancelotti na klopi za rezervne nogometaše kar nekaj zvenečih imen (Gareth Bale, Eden Hazard, Luka Jović ...), pa se za nikogar od omenjenih ni odločil, da bi jih kljub rezultatskemu zaostanku poslal v igro. "Sprašujete me, ali je kdo od naštetih kaznovan? Nikakor. To je vse, kar bom povedal na to temo," je na novinarsko vprašanje po koncu tekme kar malce jezno odvrnil prekaljeni trenerski lisjak, ki je pogrešal predvsem izkušenega francoskega napadalca Karima Benzemaja. icon-expand Lucas Vasquez (desno) in soigralci so morali v četrtfinalu španskega kraljevega pokala priznati premoč zasedbi Athletica iz Bilbaa. FOTO: AP "Znova se je izkazalo, da trenutno nimamo prave zamenjave zanj. Večji del obračuna smo bili povsem odrezani v konici napada, saj Benzema v naši igri ni zadolžen zgolj za doseganje zadetkov. Fizično je tako močan in spreten, da lahko zadrži žogo, s čimer pomaga pri kreaciji zaključka napada. Ko sta Toni Kroos in Vinicus jr. potožila na utrujenost, mi je ostalo zelo malo manevrskega prostora za konkretnejše rokade v moštvu. Prepričam sem bil, da bomo igrali podaljške," se je hitel opravičevati Ancelotti in dodal: "Poraz boli, saj želimo osvojiti vse, kar se osvojiti da. Toda verjamem, da nas bo to še dodatno ojačalo, saj nas do konca sezone čaka še veliko zahtevnih preizkušenj."