V Madridu 'norijo' zaradi nedosojene enajstmetrovke na Camp Nouu

V taboru Reala so prepričani, da so bili na zadnjem el clasicu, v polfinalnem obračunu kraljevega pokala na Camp Nouu oškodovani za nedosojeno enajstmetrovko nad Viniciusom Jr.-jem.

Slednji je negodoval pri glavnem sodniku obračuna Antoniu Matieu Lahozu, naj si ogleda sporni trenutek na televizijskem zaslonu, a se 41-letnik iz Valencie po 'posredovanju' taistega Jordija Albe - tako poroča sloviti španski AS- za pomoč videoposnetka (VAR) naposled ni odločil. Najbolj zanimivo pri vsem skupaj pa je, da je omenjeni sporni trenutek na eni od fotografij na svoji uradni spletni strani razkrila LaLiga (najmočnejše nogometno klubsko tekmovanje v Španiji, op. a.).



Po koncu dvoboja so predvsem iz madridske slačilnice prihajali negativni odzivi na sojenje Matieua Lahoza, toda šele podrobnejša analiza sodniške komisije bo pokazala, ali so imeli v taboru Reala dovolj tehtne razloge za izražanje nezadovoljstva.