Real Madrid ima novo številko 7. Kdo vse jo je nosil pred njim?

Po odhodu Edena Hazarda, ki ga je Real Madrid v svoje vrste kot zamenjavo za Cristiana Ronalda pripeljal leta 2019, se je v klubu sprostila zgodovinska številka 7. Slednjo bo od naslednje sezone dalje na hrbtu nosil Brazilec Vinicius Junior. Kateri nogometaši pa so pred njim doživeli čast obleči dres belega baleta s slavno sedmico?

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Številka 7 na dresu španskega velikana iz Madrida je skozi desetletja postala ena najbolj prepoznavnih v nogometnem svetu. Prvi velik zvezdnik z omenjeno številko je bil Raymond Kopa, francoski ofenzivni vezist poljskih korenin, ki je v dresu madridskega Reala igral med letoma 1956 in 1959. V moštvu sta mu družbo delala Alfredo Di Stefano in Ferenc Puskas, Kopa pa je v kratkem obdobju v Madridu osvojil dva ligaška naslova in tri Lige prvakov. Leta 1958 je po odlični sezoni v dresu galaktikov osvojil zlato žogo. Leta 1963 je sedmico oblekel španski desni krilni napadalec Amancio. Slednji je v belem dresu osvojil devet ligaških naslovov in bil dvakrat nagrajen s Pichichijem – trofejo, ki jo v Španiji vsako sezono podelijo najboljšemu strelcu lige. Amancio, ki je v Madridu ostal vse do upokojitve leta 1976, je kasneje vodil mladinsko in glavno ekipo Real Madrida. Leto po tem, ko je nogometne zelenice zapustil Amancio, so Madridčani v svoje vrste pripeljali španskega napadalca Juanita. Desetletno obdobje v španski prestolnici je Juanito kronal s petimi ligaškimi naslovi, dvema Ligama Evropa in Pichichijem. Leta 1987 je Španec prestolnico zamenjal za Malago, zgodovinsko sedmico pa je že pred njegovim odhodom prevzel Emilio Butragueno.

icon-expand Navijači Reala s kuliso CR7 FOTO: AP

Butragueno se je v prvo ekipo galaktikov prebil skozi mladinski pogon in z dvema zadetkoma ter asistenco že na debiju resno opozoril nase. Španski napadalec je v dresu belega baleta zabil 123 zadetkov in bil eden ključnih nogometašev, ki so v 80. letih prejšnjega stoletja obudili kraljevi klub in nadaljevali s polnjenjem klubske vitrine s trofejami. Butragueno je špansko prestolnico zapustil leta 1995 in postavil izredno visok standard za naslednjo številko 7. Čakanje na naslednjo veliko sedmico pa v Madridu ni trajalo dolgo. Po odhodu Butraguena je dres s številko 7 oblekel mladi Raul Gonzalez, ki je pri 17 letih v debitantski sezoni na 9 tekmah 16-krat zatresel mrežo nasprotnika. V 16 letih pri Real Madridu je mladinski produkt galaktikov zabil 323 golov in s tem po 45 letih Di Stefanu vzel naziv najboljšega strelca v klubski zgodovini. Raul je v spominu navijačev Real Madrida ostal kot igralec, ki je konstantno igral na visokem nivoju, njegovi dosežki pa so bili hitro pozabljeni zaradi njegovega naslednika.

icon-expand Raul Gonzalez Blanco FOTO: Reuters

Pred začetkom sezone 2009/10 je Real Madrid v svoje vrste pripeljal Cristiana Ronalda, ki je po vsega šestih letih v dresu belega baleta porušil Raulov rekord zadetkov. 451 golov in po štiri zlate žoge in Lige prvakov v dresu španskega velikana so dosežki, ki govorijo zase. Po devetih letih v dresu 14-kratnih zmagovalcev Lige prvakov se je Cristiano odločil za nov izziv in se preselil v Torino k Juventusu.

icon-expand Cristiano Ronaldo FOTO: AP