V Madridu prepričani: 'Ronaldo je preteklost'

Grenko-sladek priokus

V španski prestolnici so prepričani, da je velika kriza stvar preteklosti. Da so vsi 'demoni' po odhodu šampionskega dvojca Zinedine Zidane - Cristiano Ronaldo dokončno odgnani, toda potrebno je poudariti, da ena lastovka še ne prinese pomladi. Real je bil dober na Camp Nouu, a nikakor navdušujoč. Največja 'zmaga' za bele iz Madrida je zagotovo dobra igra 18-letnega brazilskega krilnega napadalca Viniciusa Juniora, ki je potrdil nesporen potencial. In pa vrnitev izkušenega levega bočnega branilca Marcela, ki ga v zadnjem času vse bolj povezujejo z odhodom k dobremu prijatelju Ronaldu v Juventus.



"Tokrat bom storil izjemo in javno izpostavil Marcela, ki je lahko vzgled vsem nam, kako se boriti za dres ljubljenega kluba. On je stoodstotni realovec, kar bo ostal tudi v prihodnje," je odločno poudaril argentinski strokovnjak na vroči Realovi klopi in dodal: "Kar se Viniciusa tiče, nisem presenečen nad njegovo igro, ker sem ga uspel dodobra spoznati. On je velik nogometni up in prihodnost Reala. Takšen talent se ne vidi pogosto, ima pa zmagovalno miselnost in želi napredovati. Prepričan sem, da smo tako posamično kot kolektivno na pravi poti."