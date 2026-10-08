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Nogomet

V Madridu še naprej nemirno: v Realu naj bi vnovič zapele pesti

Madrid, 08. 10. 2026 16.09 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
A.V.
Jose Mourinho

Po prvem reprezentančnem premoru v novi sezoni Real Madrid vstopa v izjemno zahteven oktober. Los Blancose čakajo težka gostovanja pri Romi v Ligi prvakov in pri Barceloni na prvenstvenem El Clásicu, medtem ko na Santiago Bernabeu prihajata Villarreal in Sevilla. Še naprej pa v javnost prihajajo nič kaj spodbudne novice o novem razkolu med zvezdniki.

Zdi se, da niti prihod kontroverznega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha in njegova prepoznavna trda roka za zdaj nista uspela umiriti več kot očitno skrhanih odnosov v ekipi.

Ob zaostanku petih točk za razigrano Barcelono v španski prestolnici vlada strah pred prezgodnjim izpadom iz boja za naslov državnega prvaka, (trenutno) stanje v slačilnici pa ne vliva optimizma pred nadaljevanjem jesenskega dela sezone.

Kylian Mbappe in Jose Mourinho - dvojec, ki bo moral v nadaljevanju sezone delovati usklajeno in preudarno.
Kylian Mbappe in Jose Mourinho - dvojec, ki bo moral v nadaljevanju sezone delovati usklajeno in preudarno.
FOTO: AFP

Znani španski novinar Anton Meana je v radijski oddaji El Larguero mreže Cadena SER razkril zaskrbljujoče podrobnosti o vzdušju v moštvu 15-kratnih evropskih klubskih prvakov. "Edina težava je, da to slačilnico še vedno vidim enako 'hladno' kot pred petimi meseci. Najprej ni imela dobrega odnosa s Xabijem Alonsom niti kasneje z Alvarom Arbeloo, po naših informacijah pa sta se dva nogometaša celo fizično spopadla, vnovič so zapele pesti," je v omenjeni oddaji med drugim dejal Meana.

Ko se trenutnemu vzdušju dodata še nenehen pritisk medijev in (nepotreben) hrup okoli Kyliana Mbappeja, se pred zahtevnimi tekmami v prihajajočem obdobju ustvarja izjemno nevarna mešanica negativnih občutkov oziroma čustev.

Kylian Mbappe je za zadnjimi (kontroverznimi) potezami med rehabilitacijo poškodbe kolena dvignil veliko prahu v javnosti.
Kylian Mbappe je za zadnjimi (kontroverznimi) potezami med rehabilitacijo poškodbe kolena dvignil veliko prahu v javnosti.
FOTO: AP

No, s športnega vidika pa je vendarle prišla tudi ena pozitivna novica. Mbappé je namreč v športnem centru Valdebebas opravil prvi "pravi" trening z ekipo. Mourinho je vadbo namenoma prestavil v popoldanski termin, da bi olajšal vrnitev reprezentantom, za razliko od ponedeljka, ko francoski reprezentančni napadalec zaradi jutranjega termina in poznega pristanka v Madridu ni utegnil trenirati z ekipo, ampak je vadil samostojno.

Mbappéjevo koleno je po nedavni poškodbi popolnoma okrevalo. Napadalec je tako pripravljen za nastop že v ta konec tedna proti Villarrealu, zato gre pričakovati, da bo zaigral od prve minute.

V vodstvu Reala še naprej ne vidijo nikakršnih težav v zvezi z zadnjimi potezami na čase muhastega Mbappeja, niti ne pričakujejo, da mu bodo navijači na Bernabeuu namenili žvižge. Španski mediji pričakujejo, da ga bo Mourinho na petkovi tiskovni konferenci "vzel v bran."

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Loptass
08. 10. 2026 18.17
Galaktična kralja izplačanih bonusov ne klapata med seboj.
Odgovori
0 0
Nejc Lola
08. 10. 2026 18.10
ne fabrizio, ne madridxta, ne marca nikjer nič ne pise samo se ena izmisljena zgodbica na 24 ur res super
Odgovori
-2
0 2
Wolf85
08. 10. 2026 18.01
Profilko in realist smetita pod vsakim clankom o izmisljeni neigreri,a tukaj jih ni vidt.to je pa ko si obseden z barco in messijem.
Odgovori
+2
2 0
Loptass
08. 10. 2026 17.54
Par dni nazaj so uživali in se duvali ob članku, ki je govoril zgolj o tem, da je Real posredoval nek dokument na UEFO. Evo karma je že tu. Uživajte naprej 🤡
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+3
3 0
friki24
08. 10. 2026 17.51
Ekipa stalarjev kiksi,realist, manucao,nejc lola in podobni so nam trdil “bo mourinho to zrihtal brez problema”… Pojma nima v kak drek je stopu k se je vrnu..
Odgovori
+2
2 0
friki24
08. 10. 2026 17.48
Hahahah stalarji a je slucajno spet kriv negreira??
Odgovori
+2
2 0
LeoMalvinero
08. 10. 2026 17.46
Komaj sedaj sem videl, da je RM na cetrtem mestu La Lige. Pa sele zacelo se je ... 😒
Odgovori
+3
3 0
Robin Hood 666
08. 10. 2026 17.44
PSG je pokazal kaj je treba nardit
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
08. 10. 2026 17.48
Drži kot pribito. Narediti bi moral prej da bi kaj zaslužil!
Odgovori
+1
1 0
Loptass
08. 10. 2026 17.27
Naj napišejo za 20.000 strani na UEFO, to pomaga.
Odgovori
+3
3 0
Huki
08. 10. 2026 17.25
Real ga bo slej kot prej prodal.
Odgovori
+2
2 0
Lock Down
08. 10. 2026 17.22
A je Mbappenal tudi napisal zahteve, kaj mora Muri na tiskovni govoriti v njegov bran?
Odgovori
+2
2 0
BrezPitt
08. 10. 2026 17.20
Klub ne more delovat normalno, če je 20 egotov na kupu.
Odgovori
+2
2 0
Lock Down
08. 10. 2026 17.20
Ahahahaha
Odgovori
+2
2 0
26250440
08. 10. 2026 17.15
Real naj bi po najnovejših informacijah skušal prodati Mbappeja..zahtevajo pa 200M...
Odgovori
+3
3 0
26250440
08. 10. 2026 17.14
Sem že tri ure nazaj to pisal,realist je pa čudežno izginil...
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
08. 10. 2026 17.12
Ta Francoz vedno vse pokvari. Kolk je dober na zelenici, tolk gnil je njegov karakter. PSG je ze vedel, zakaj se ga je znebil. Postali so prvaki lige prvakov brez njega.
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+4
4 0
Lock Down
08. 10. 2026 17.19
2x, takoj ko je spakiral za Madrid.
Odgovori
+4
4 0
jozefStefan
08. 10. 2026 17.21
2x
Odgovori
+2
2 0
jozefStefan
08. 10. 2026 17.22
Madrid je bil prvak .. nato je prišla zvezda. Trojanski konj nogometa!
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+2
2 0
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