V Madridu še naprej nemirno: v Realu naj bi vnovič zapele pesti

Zdi se, da niti prihod kontroverznega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha in njegova prepoznavna trda roka za zdaj nista uspela umiriti več kot očitno skrhanih odnosov v ekipi. Ob zaostanku petih točk za razigrano Barcelono v španski prestolnici vlada strah pred prezgodnjim izpadom iz boja za naslov državnega prvaka, (trenutno) stanje v slačilnici pa ne vliva optimizma pred nadaljevanjem jesenskega dela sezone.

Kylian Mbappe in Jose Mourinho - dvojec, ki bo moral v nadaljevanju sezone delovati usklajeno in preudarno. FOTO: AFP

Znani španski novinar Anton Meana je v radijski oddaji El Larguero mreže Cadena SER razkril zaskrbljujoče podrobnosti o vzdušju v moštvu 15-kratnih evropskih klubskih prvakov. "Edina težava je, da to slačilnico še vedno vidim enako 'hladno' kot pred petimi meseci. Najprej ni imela dobrega odnosa s Xabijem Alonsom niti kasneje z Alvarom Arbeloo, po naših informacijah pa sta se dva nogometaša celo fizično spopadla, vnovič so zapele pesti," je v omenjeni oddaji med drugim dejal Meana. Ko se trenutnemu vzdušju dodata še nenehen pritisk medijev in (nepotreben) hrup okoli Kyliana Mbappeja, se pred zahtevnimi tekmami v prihajajočem obdobju ustvarja izjemno nevarna mešanica negativnih občutkov oziroma čustev.

Kylian Mbappe je za zadnjimi (kontroverznimi) potezami med rehabilitacijo poškodbe kolena dvignil veliko prahu v javnosti. FOTO: AP